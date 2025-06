Francoz je čudežni deček, toda čudežen je tudi Darko

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić se je včeraj na domačem turnirju WTT Star Contender v Ljubljani uvrstil v polfinale, potem ko je najprej premagal Danca Andersa Linda, nato pa še svojo nočno moro Japonca Šunsukeja Togamija. V polfinalu ga danes ob 13. uri čaka Francoz Felix Lebrun, sedmi igralec sveta.

S Francozom ima še nekaj neporavnanih računov, pred dvema letoma ga je v Tivoliju premagal v osmini finala, med drugim pa ga je bronast s posamičnega dela ugnal tudi v ekipni konkurenci olimpijskih iger v Parizu.

»On je čudežni deček, ampak čudežni deček sem bil tudi sam, pa so me začeli drugi premagovati. Ni nepremagljiv, a če ga bom hotel premagati, bom moral še dvigniti raven igre. Samozavesten sem, občinstvo je na moji strani, kar je še en dodaten plus. Upam, da mu dokažem, zakaj sem tukaj, zakaj se med najboljšimi igralci na svetu. Najbolj potrebna bo mirna glava, kajti Felix že dve leti premaguje tekmece, evropske igralce še posebej. Ampak vse je mogoče, če odigram tisto, kar znam. Osnovni cilj sem dosegel že z uvrstitvijo med osem, z uvrstitvijo med štiri sem ga presegel, zdaj pa bom poskusil izpolniti še svoje tihe želje. Želim pa si še več," je dejal Jorgić, ki je pred turnirjem izrazil željo, da enkrat tudi v Ljubljani doseže vrhunski rezultat, po možnosti turnir tudi dobi.

Doslej mu tega ni uspelo niti na nekoliko slabše rangiranih turnirjih v Laškem in Novi Gorici. V Laškem leta 2021 se je enkrat uvrstil v polfinale, v Novi Gorici leto pozneje pa je igral v finalu in s 3:4 izgubil proti Japoncu Hirotu Šinozuki.

Drugi polfinalni par sestavljata Alexis Lebrun, ki je v osmini finala ugnal drugega slovenskega predstavnika Denija Kožula, in prvi nosilec in tretji igralec sveta Brazilec Hugo Calderano.