Franjo Bobinac izvoljen v izvršni odbor Evropskih olimpijskih komitejev

Franjo Bobinac, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, je bil na 54. generalni skupščini Evropskih olimpijskih komitejev (EOC) v Frankfurtu izvoljen v izvršni odbor kot drugi Slovenec. Za predsednika je bil za štiri leta ponovno izbran sedanji prvi mož Spiros Capralos, ki je bil edini kandidat.

»Uspehi naših športnic in športnikov imajo veliko spoštovanje v mednarodnem prostoru, hkrati je Slovenija prepoznana kot izjemna organizatorica največjih mednarodnih tekmovanj. Z izvolitvijo v izvršni odbor EOC smo ponovno dobili izjemno pomembno mesto v mednarodni olimpijski družini, ki si skozi svoje poslanstvo prizadeva za boljši svet skozi šport,« je po izvolitvi povedal 66-letni Bobinac.

Pri tem je izpostavil, da imajo olimpijske vrednote, spoštovanje, prijateljstvo, solidarnost in odličnost, še posebej v današnjem razdeljenem svetu ter zahtevnih globalnih geopolitičnih in gospodarskih razmerah, izjemno pomembno vlogo. »Šport povezuje svet,« je izpostavil Bobinac, ki bo član IO EOC do leta 2029.

Poleg Bobinca so bili v IO EOC izvoljeni še najvišji predstavniki nacionalnih olimpijskih komitejev iz Nemčije, Finske, Belgije, Velike Britanije, Španije, Slovaške, Islandije, Romunije, Hrvaške, Portugalske in Nizozemske.

Poleg Capralosa, ki je predsednik EOC od leta 2021, so bili brez tekmeca tudi dosedanja podpredsednica Daina Gudzinevičiute, finančnik Peter Mennel in generalni sekretar Italijan Carlo Mornati. Slednji je nasledil Raffaeleja Pagnozzija, ki je bil na tem mestu 19 let.

Od leta 2017 je bil predsednik EOC pokojni Janez Kocijančič, ki je bil od leta 1991 šest mandatov predsednik OKS. Leta 2006 je postal član IO EOC, leta 2013 pa podpredsednik. Bobinac je kot tretji predsednik vodenje slovenskega olimpijskega gibanja prevzel decembra 2022 in nasledil Bogdana Gabrovca.

Edini slovenski član Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) je bil doslej Stanko Bloudek (1948-1959). Po njem se imenuje tudi najvišje državno priznanje za šport, Bloudkova nagrada.