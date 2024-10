Fundacija za šport določila finančni razrez 13,6 milijona evrov

Svet Fundacije za šport (FŠO) je sprejel letni program športa za prihodnje leto, ko bo na voljo rekordnih 13,6 milijona evrov. To je največ doslej v zgodovini fundacije. Predsednik FŠO Branko Zorman je obenem napovedal, da bodo odločbe izvajalci prejeli v podobnih rokih kot prejšnja leta, predvideni skrajni rok za objavo razpisa je 31. januar.

FŠO, ki je eden glavnih finančnih podpornikov slovenskega športa, je konec prejšnjega meseca najprej sprejel finančni načrt, v petek pa še finančni razrez. Zdaj je jasno, koliko sredstev bo na voljo za posamezna področja prihodnje leto. Največ denarja bo namenjeno za športne programe, skupaj 7,82 milijona, od tega 6,6 milijona za tekmovalni šport. V posameznih postavkah bo tako za vrhunski šport šlo tri milijone, za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, 3,6 milijona, skoraj 1,2 milijona pa za šport za vse, 62.500 pa za šport invalidov.

Za objekte bo prihodnje leto namenjenih 3,3 milijona evrov. Za razvojne dejavnosti v športu (štipendije, statusne pravice športnikov, zavarovanje ...) bodo razdelili skoraj 1,3 milijona. Za športne prireditve in promocijo športa bo FŠO namenil 800.000 evrov, 300.000 za organiziranost v športu, kjer bo prvič sofinanciran program prostovoljnega dela v športu, za družbeno in okoljsko odgovornost v športu pa 103.400 evrov. V pripravi je že javni razpis za prihodnje leto in celotna dokumentacija zanj. Še ta mesec bodo športno javnost seznanili z vsebino razpisa, s pogoji, z merili in upravičenimi stroški ter s postopkom oddaje vlog. Od oktobra do januarja pa bo FŠO pripravil regijske posvete za nacionalne panožne zveze in društva, občinske in lokalne športne zveze ter občine o uporabi nove aplikacije.

Ne bo zamud pri izplačilih

»To bo izvajalcem olajšalo delo pri prijavi vlog. FŠO bo pred tem najavil terminski načrt, v katerem bomo navedli predvidene roke objave odprtja in zaključka razpisa za prihodnje leto. Zaradi zamika pri vzpostavitvi nove aplikacije za prijavo na javne razpise FŠO bo namreč razpis objavljen kasneje kot doslej. Predviden zadnji rok za objavo razpisa je 31. januar 2025. Odprt bo 31 dni, pričakujemo, da bo zaradi novega informacijskega sistema vrednotenje vlog potekalo hitreje. Odločbe o dodelitvi sredstev bi bile lahko tako izvajalcem vročene v primerljivih rokih, kot smo jih imeli v preteklih letih, zagotovo pa ne bo prišlo do zamud pri razdelitvi sredstev za tekmovalni šport,« je pojasnil Zorman.

FŠO se tako kot sestrska Fundacija za invalidske in humanitarnih organizacij (Fiho) pretežno napaja iz koncesijskih dajatev od klasičnih iger na srečo, v državi sta monopolista Športna loterija in Loterija Slovenije. FŠO je največ sredstev doslej namenil leta 2011 (13,55 milijona) in leta 2010 (13,5 milijona), četrti najvišji razpis pa je bil za lansko leto v višini 12,5 milijona evrov.

Po odpiranju vlog na razpisu za letošnje leto so pri fundaciji ugotovili, da so bili vsi programi prispelih vlog vredni 128,7 milijona evrov. Prva sredstva so bila nato na voljo marca. Največ denarja je bilo namenjeno za športne programe, skupaj 7,37 milijona, od tega dobrih šest milijonov za tekmovalni šport.