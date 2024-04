Gajser drugi v kvalifikacijah Sardinije

Motokrosist Tim Gajser je bil drugi v kvalifikacijah tretje dirke svetovnega prvenstva. V Rioli Sardu na Sardiniji ga je premagal le aktualni prvak razreda MXGP, Španec Jorge Prado. Drugi slovenski predstavnik v najmočnejšem razredu Jan Pancar si je za dirko privozil 22. izhodišče. Gajser in Prado tako nadaljujeta prevlado na začetku sezone. Španec je korak pred Slovencem, dobil je obe dosedanji dirki v Argentini in Španiji, Gajser je bil enkrat tretji in enkrat drugi.

V kvalifikacijah so se za Pradom in Gajserjem uvrstili še Nizozemec Jeffrey Herlings, Švicar Jeremy Seewer, Latvijec Pauls Jonass in Nizozemec Calvin Vlaanderen. Francoz Romain Febvre, tretji v seštevku sezone, pa je kvalifikacijsko preizkušnjo predčasno končal in bil šele 29.

Pred nedeljsko dirko ima v SP Prado skupno s tokratnimi kvalifikacijskimi točkami 124 točk, Gajser je drugi s 113. Tretji je Febvre z 92.

Gajser je na prejšnji dirki na Pradovem domačem prizorišču v Intuju Xanadu-Arroyomolinosu osvojil drugo mesto, potem ko je bil drugi tudi v obeh vožnjah. Nekaj točk je dobil tudi Pancar, novinec v tem razredu. Po prvih dveh dirkah ima 21 točk in je na 16. mestu skupnega seštevka.

Prva vožnja dirke za VN Sardinije v Rioli Sardu bo za razred MXGP na sporedu v nedeljo ob 14.15, druga pa se bo začela ob 17.10.