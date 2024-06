Hamilton ravnodušen do novih dirkalnikov

Na tiskovni konferenci pred začetkom dirkaškega vikenda v Kanadi je sedemkratni svetovni prvak v formuli 1 Lewis Hamilton izrazil zaskrbljenost, ali so spremembe pravil korak v pravo smer. »Govoril sem z nekaterimi vozniki, ki so nov dirkalnik vozili v simulatorju, jaz ga nisem, a pravijo, da je precej počasen,« je spremembe komentiral 39-letni Hamilton. Mednarodna avtomobilistična zveza (FIA), krovna organizacija formule 1, je včeraj predstavila spremembe v predpisih, ki bodo stopili v veljavo v sezoni 2026. Dirkalniki bodo od sedanjih 30 kilogramov lažji, 20 centimetrov krajši in 10 centimetrov ožji, poganjalo pa jih bo v celoti trajnostno gorivo. Britanec pa je pozdravil uporabo trajnostnega goriva: »Menim, da je to pogumen korak v pravo smer.«

Britanec, ki bo naslednje leto Mercedes zamenjal za Ferrari, je v preteklosti že kritiziral odločitve odgovornih, da so dirkalni avtomobili togi in vedno težji. FIA je nove dirkalnike opisala kot okretne, s spremenjenimi tehničnimi specifikacijami pa upajo na tesnejše bitke na stezi in bolj zanimive dirke.

Sistem za zmanjševanje upora, znan kot DRS (drag reduction system), ne bo več uporabljen za olajšanje prehitevanja, ampak se bo zadnje krilce avtomatsko odprlo na vsaki ravnini. Poleg zadnjega krilca se bo po novem na ravninah odprlo tudi sprednje, da se zmanjša upor, ob koncu ravnine pa se bodo krilca zaprla, da bodo imeli avtomobili v ovinkih dovolj aerodinamičnega potiska. Pri prehitevanjih bo pomagal novi sistem za dodatno električno energijo.

Dirka za veliko nagrado Kanade bo v nedeljo.