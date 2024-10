Italijan ponovno del karavane motogp

Na predzadnji dirki te dirkaške sezone motogp bo Fabia Di Giannantonija zamenjal nekdanji obraz motociklistične karavane Andrea Iannone. 35-letnik bo nastopil pri moštvu VR46, ki je v lasti Valentina Rossija, s katerim Iannone uživa tesno prijateljstvo.

Fabio Di Giannantonio si je avgusta letos na petkovem treningu v Avstriji izpahnil ramo, a po poškodbi ni docela okreval. »Zelo sem zadovoljen z našim uspehom doslej,« je povedal po dirki na Tajskem in dodal: »A kar sedem dirk v zadnjih dveh mesecih je bilo težkih. Kljub fizoterapiji je bolečina ostala.« Di Giannantonio bo zaradi okrevanja po operaciji rame preskočil tako dirko v Maleziji kot zadnjo dirko te dirkaške sezone, ki tradicionalno poteka v Valenciji. Prvenstvo trenutno končuje na 8. mestu v skupnem seštevku, medtem ko se za naslov prvaka še vedno potegujeta Francesco Bagnaia in Jorge Martin.

Vrnitev neslavnih

Drikač iz razreda superbike, Andrea Iannone, se vrača na steze motogp po 18-mesečni prepovedi dirkanja. Leta 2019 se je bil primoran umakniti iz dirkaške karavane prav po dirki v Maleziji zaradi uporabe drostanolona, priljubljene droge za bodybuilding. Iannone je zoper odločitev o 18-mesečni prepovedi dirkanja FIM in WADA vložil pritožbo, a sta obe organizaciji vlogo zavrnili ter ga kaznovali s 4-letno prepovedjo dirkanja v elitnem motociklističnem razredu.

»Zelo sem vesel, da lahko potrdim, da bo Andrea dirkal v naših barvah na Ducati Desmosedici GP. Dokazal je, da je v odlični formi, saj je sezono razreda superbike končal uspešno, obenem pa je vedno ostal blizu Ducatija. Poleg tega je velik prijatelj tako družine VR46 kot Valentina osebno,« je povedal Alessio Salucci, direktor ekipe Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

Zaenkrat še ni znano, če bo Iannone nadomestil Di Giannantionija tudi na zadnji dirki v Valenciji, sam pa pravi: »Vožnja na motociklu svetovnega prvenstva je vznemirljiva. Motor motogp je najbolj tehnološko napreden in visoko zmogljiv motocikel. Počaščen sem, da so [pri VR46] pomislili name, zato sem pri priči zagrabil priložnost, ki mi je bila ponujena. Zagotovo gre za nor, zapleten in pomemben izziv, saj motorja te kategorije nisem vozil in testiral že leta.«