Isti boksarski dogodek usoden za dva japonska borca

Dva japonska poklicna boksarja sta umrla nekaj dni po dvoboju na istem dogodku. O tem sta poročali Svetovna boksarska organizacija (WBO) in Svetovni boksarski svet (WBC). Boksarja Hiromasa Urakawa in Shigetoshi Kotari sta se 2. avgusta v areni Korakuen v Tokiu pomerila v ločenih dvobojih, umrla sta nekaj dni pozneje.

"Boksarski svet je šokiran in globoko užaloščen zaradi tragične smrti dveh boksarjev," je predsednik WBC Mauricio Sulaiman dejal na platformi X, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Kot je WBO objavil na Instagramu, je 28-letni Urakawa "tragično podlegel poškodbam" po dvoboju z Yojijem Saitom. Po podatkih Japonske boksarske komisije je športnik utrpel možgansko krvavitev. Po osmih rundah lahke kategorije je Urakawa dvoboj izgubil s tehničnim knockoutom.

Po podatkih WBC je Shigetoshi Kotari umrl pri 28 letih zaradi posledic poškodbe možganov. Po podatkih Japonske boksarske komisije je šlo prav tako za možgansko krvavitev. Po dvanajstih rundah dvoboja proti Yamatu Hati, ki se je končal z neodločenim izidom, je boksar superperesne kategorije izgubil zavest in je bil takoj nato operiran v bolnišnici.