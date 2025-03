Istospolno usmerjena boksarka noče denarja Savdske Arabije

Cindy Ngamba je ime, ki je v svetu boksa postalo sinonim za vztrajnost. Pri svojih 26 letih je že dosegla zgodovinski mejnik, saj je osvojila prvo olimpijsko medaljo za begunsko ekipo na lanskih olimpijskih igrah v Parizu.

Ngamba, ki prihaja iz Kameruna (njeno pravo ime je Djankeu), je zaradi svoje spolne usmerjenosti morala zapustiti domovino. Njena osebna zgodba je globoko povezana z njenimi dosežki v športu, saj je postala simbol upanja in moči za številne begunce po svetu. »Na mojem zobnem ščitniku piše 'Ena izmed 100 milijonov', kar je povezano z begunsko ekipo, ker sem ena izmed stotih milijonov beguncev po svetu,« je povedala za Guardian.

Djankeu Ngamba: Navdušena sem nad novo potjo. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

Za medije je spregovorila v zadnjih dneh pred petkovim debijem med profesionalkami v slavni londonski dvorani Royal Albert Hall. Doslej je bila amaterska boksarka, zato je tudi lahko nastopila na olimpijskih igrah.

Toda prehod v profesionalni svet, kjer je mnogo več denarja, ni bila lahka odločitev. »Preden sem šla na olimpijske igre, so mi moji soborci iz kluba GB Boxing povedali, kakšen je profesionalni boks. Vsi vedo, da je to svet, kjer se vsak bori zase,« pravi Ngamba. Kljub temu je našla podporo v klubu in trenerju Robu McCrackenu, ki ji že vso pot stojita ob strani. »Ko nisem imela ničesar, so bili oni tisti, ki so me videli kot dekle z neverjetnim talentom in zgodbo,« dodaja.

Njena prva borba bo proti evropski prvakinji Kirstie Bavington. »Navdušena sem nad novo potjo. Ko stopim v profesionalni ring, bo vse drugače,« pravi Ngamba, ki je odločena, da bo tudi v profesionalnem svetu dosegla vrhunske rezultate.

V profesionalni boks ogromno investirajo v Savdski Arabiji, kjer so v zadnjih mesecih pripravili že veliko boksarskih spektaklov, enako nameravajo v prihodnosti. Toda Cindy Ngamba nad tem ni preveč navdušena, saj so v Savdski Arabiji precej nastrojeni proti istospolno usmerjenim. »Njihovi zakoni so zelo drugačni kakor v evropskih državah. Dokler od žensk iz Savdske Arabije ne bom slišala, da so resnično enakopravne, te države ne bom obiskala.«

Še posebej je zaskrbljena zaradi svoje identitete. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

Še posebej je zaskrbljena zaradi svoje identitete. »Vsaka boksarka bi morala biti obravnavana kot boksarka, ne glede na spol ali spolno usmerjenost. Kot članica skupnosti LGBTQ+ in kot ženska boksarka menim, da je velika verjetnost, da bi bila v nevarnosti, če bi šla v Savdsko Arabijo.«

Toda tudi njen prvi profesionalni dvoboj v Londonu bo posredno povezan s Savdsko Arabijo. Na dogodku bodo namreč oglaševali savdsko podjetje Riyadh Season, sicer enega največjih sponzorjev v profesionalnem boksu. »Nisem vedela za to. Brez besed sem,« je dodala.