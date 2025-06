Izjemen svetovni rekord najstnice

Na kanadskem plavalnem prvenstvu v Montrealu je Summer McIntosh s časom 3:54,18 minute izboljšala svetovni rekord na 400 metrov prosto. S tem je potrdila, da je vrhunsko pripravljena pred letošnjim svetovnim prvenstvom v Singapurju.

Trikratna olimpijska zmagovalka in nekdanja svetovna rekorderka v tej disciplini je plavala za več kot sekundo hitreje od prejšnje najboljše znamke (3:55,38), ki si jo je lastila Avstralka Ariarne Titmus od svetovnega prvenstva leta 2023 v Fukuoki na Japonskem.

»Pred večerom sem vedela, da so bili moji treningi v zadnjih nekaj mesecih res dobri in da lahko dosežem nekaj posebnega,« je po izjemnem prvem nastopu na tem kanadskem prvenstvu dejala komaj 18-letna zvezdnica iz Toronta in priznala: »Nisem pa si mislila, da bo moj čas na koncu tako dober, zato sem s tem res zadovoljna.«

Summer McIntosh ni mogla verjeti svojim očem. FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters

Za svetovno prvenstvo, ki bo med 11. julijem do 3. avgustom v Singapurju, se je prijavila v sedmih disciplinah, poleg 400 m prosto še na 800 m prosto, 400 m mešano, 200 m mešano, 200 m prosto, 200 m delfin in 200 m hrbtno. Napovedala je, da namerava tekmovati v petih disciplinah.

McIntoshova je na lanskih olimpijskih igrah v Parizu zablestela z zlatimi kolajnami na 200 m delfin, 200 m mešano in 400 m mešano. V Singapurju bo skušala svojemu seznamu štirih lovorik dodati še kakšnega.