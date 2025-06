Ni naključje, da je Janja Garnbret del Red Bullove družine

V nadaljevanju preberite:

Na nedavni konferenci Šport in posel v vzhodni Evropi, ki jo je na Ljubljanskem gradu organiziralo Društvo športnih odvetnikov Slovenije (DŠOS), je bil na eni izmed več zanimivih debat med govorci tudi Liam Thorpe, Britanec, ki že pet let deluje kot vodja pravne službe pri avstrijskem koncernu Red Bull in deluje tudi na področju marketinga in medijev. Red Bull svojo blagovno znamko gradi predvsem v športu, pod okriljem rdečega bika tekmujejo tudi dvakratna olimpijska prvakinja Janja Garnbret, Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe), Benjamin Šeško (RB Leipzig), mladi as na divjih vodah Žiga Lin Hočevar ...

