Malo ji je mar za njegovo stisko, ujela ga je karma

Priznanje nekdanjega zvezdnika ameriškega nogometa Bretta Favreja, da ima Parkinsonovo bolezen, kot posledico udarcev v glavo med kariero, ni seglo prav vsem do srca. Televizijska zvezdnica in nekdanja manekenka Jennifer Sterger se je 58-letnega Favreja, ki se je na zaslišanju v ameriškem kongresu zagovarjal za propadle poslovne investicije v Podjetje Orevacus in nepravilne porabe denarne socialne pomoči 7,2 milijona evrov, lotila brez kančka empatije. Štiridesetletnica se je ostro odzvala na Instagramu.

»Prosim, ne pošiljajte mi povezav. Videla sem in znam brati. Nikomur ne želim slabega, a vem, da slaba dejanja nikoli niso pozabljena. Predstavljajte si, da bi vam diagnosticirali tako strašno bolezen in nimate sredstev za boj proti njej, ker jih je ukradel nek slavni branilec iz dvorane slavnih? Ti ljudje potrebujejo vašo pozornost, podporo in sočutje. Mississippi, zaslužite si boljše,« je Favreja spomnila na dogodek izpred 14 let, ko je bil obtožen pošiljanja spolno neprimernega in jasnega sporočila. Sicer je preiskava razkrila, da ni kršil politike osebnega vedenja v NFL.