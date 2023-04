Železni Mike bi za dober denar spet izzval Holyfielda

Mika Tysona tudi pri 56 letih srbijo pesti. Bolje rečeno, skrbi ga bančni račun. Nekdanji boksarski prvak ni izključil možnosti vrnitve, če bo cena prava.

Na vprašanje, ali bi sprejel izziv Roya Jonesa ml., je odvrnil: »Pustil bi se prepričati.« Omenil je tudi možnost novega dvoboja z Evanderjem Holyfieldom. »Kadar slišim prave številke, so moje misli bolj jasne. Finančno mi ne gre najboljše,« je priznal železni Mike in razkril, da so k njemu pristopili ljudje iz Savdske Arabije.

Tysona snubijo šejki iz Savdske Arabije. FOTO: Ahmed Yosri/ Reuters

Tyson se je z Jonesom ml. v ekshibicijski borbi pomeril leta 2020. Bilo je neodločeno, v žep naj bi pospravil devet milijonov evrov, vendar je potožil, da mu še vedno dolgujejo denar.

Tyson in Jones ml. se v profesionalni karieri nikdar nista srečala, sta bila pa nepozabna dvoboja s Holyfieldom. Tyson je izgubil leta 1996, ko mu je Holyfield vzel šampionski pas. Leto kasneje je bila razvpita revanša, na kateri je Tyson tekmecu odgriznil košček ušesa in bil diskvalificiran.

Evander Holyfield je dvakrat premagal Tysona. FOTO: Gary Hershorn/Reuters

Rivala naj bi se tretjič srečala leta 2021, vendar do dogovora ni prišlo. Holyfield je od upokojitve boksal samo enkrat in predlani izgubil proti nekdanjemu zvezdniku mešanih borilnih veščin UFC Vitorju Belfortu.