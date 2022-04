Tyson: Ukrajinci so močni ljudje

Na zlovešči napad Rusije na Ukrajino se je odzval tudi legendarni ameriški boksar Mike Tyson. Med drugimi sta nanj velik vtis zapustila tudi ukrajinska brata Vitalij in Vladimir Kličko, ki odločno branita svojo domovino.

»Seveda poznam Vitalija in Vladimirja, dobro se poznamo, toda v zadnjem obdobju nisem govoril z njima,« je zaupal Tyson in na vprašanje, ali bi se zdaj v ekshibicijskem obračunu za dobrodelne namene pomeril tudi z, denimo, mlajšim od bratov Kličko, odvrnil: »Po mojem mnenju bi potrebovali več kot 'le' dobrodelen dvoboj. To je treba vzeti nadvse resno. Vitalij in Vladimir zdaj opravljata najpomembnejše nalogo. Oba sta v prvi bojni črti. Nič drugega ne more biti bolj dobrodelnega od tega!«

Kakor je dal vedeti v nadaljevanju, je dobro seznanjen z ukrajinsko preteklostjo. »Zgodovina dokazuje, da so Ukrajinci močni ljudje, ki imajo že dolgo opravka z Rusi. Proti kom se morajo boriti že dolgo? Proti Rusom! Najprej je šlo za gospodarsko vojno, ki se je sprevrgla v pravo človeško tragedijo,« je poudaril 55-letni Američan, eden od najboljših težkokategornikov v zgodovini boksa.