Mulec reli Dakar prvič končal v najboljši petnajsterici

Slovenski motociklist Toni Mulec je zadnjo, 12. etapo vzdržljivostnega relija Dakar v Savdski Arabiji sklenil na visokem 12. mestu in to zahtevno večetapno preizkušnjo prvič v končnem seštevku končal v najboljši petnajsterici – na 13. mestu. Drugi Slovenec Simon Marčič je bil 42. v zadnji etapi, skupno pa je 88.

Tokrat je bila na sporedu le še kratka zadnja etapa. Tako motoriste kot avtomobiliste je v Šubajti čakalo 61 km hitrostnih preizkušenj, skupno pa 131 km. Med avtomobilisti je v skupnem seštevku relija slavil domačin, Savdijec Jazid al Rajhi (Toyota), v kategoriji motociklistov pa Avstralec David Sanders (KTM).

Al Rajhi, dirkač ekipe Overdrive, se je vpisal v zgodovino, ko je postal prvi voznik iz gostiteljice Savdske Arabije, ki je zmagal na reliju Dakar. Savdijec je obdržal nočno prednost in premagal Južnoafričana Henka Lategana za tri minute 57 sekund, tretji pa je bil Šved Mattias Ekström, ki je zaostajal več kot 20 minut.

Kategorija avtomobilov je izgubila veliko sijaja z dvema odmevnima odstopoma na začetku dirke. Štirikratni zmagovalec in branilec naslova Carlos Sainz je po nesreči odstopil na drugi etapi. Etapo pozneje je dirko zapustil devetkratni svetovni prvak v reliju, Francoz Sebastien Loeb, ki je Dakar sicer nadaljeval, a ga je žirija diskvalificirala, potem ko je bil njegov dirkalnik poškodovan v nesreči.

Zmagovalec med motociklisti 30-letni Sanders je dominiral od trenutka, ko je zmagal na prologu, in reli končal udobnih osem minut in 50 sekund hitreje kot španski podprvak Tosha Schareina.

Sanders je slavil z etapno zmago in postal prvi motociklist, ki je zabeležil tri zaporedne etapne zmage, odkar je to uspelo Špancu Joanu Barredi na dirki leta 2017 med Bolivijo in Argentino.

Sanders je drugi Avstralec, ki je zmagal v kategoriji motociklov, potem ko je v letih 2016 in 2019 zmagal Toby Price. Savdska Arabija gosti reli Dakar od leta 2020, ko se je preizkušnja preselila iz Južne Amerike.