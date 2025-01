Na igrišču najboljše od sebe, televizijsko gledanje na kavču jih ne zanima

Če se tekmovanje za španski nogometni pokal imenuje kraljevi pokal (copa del rey), kako naj se v cesarsko-kraljevem pomenu imenuje pokalno tekmovanje v Sloveniji? Pokal Franca Jožefa, pokal Napoleona Bonaparteja ...? Pol šale na stran, nogomet je »samosvoj« šport, ki mu po žilah teče »modra« kri, odbojka pa je športna panoga za prave »umetniške uživače.«

V Velenju bosta v nedeljo ob 17. (dekleta) in 20. uri (fantje) odigrani finalni srečanji pokalnega tekmovanja v odbojki za sezono 2024/25. Kateri dvojec od pokra (srčnih) asov se bo v Rdeči dvorani rezultatsko opekel, igrali bodo OTP banka Branik, Calcit Volley, ACH Volley in i-Vent Maribor, ne ve niti Nostradamus. Michel de Nostredame, kakor je bil rojen, pa ve, da bomo v slovenski moški odbojkarski konkurenci dobili novega pokalnega zmagovalca. Kamniški Calcit Volley se namreč ni prebil do finala, bodo pa lovoriko branile igralke mariborskega OTP banka Branika. V zadnjih dveh sezonah so slavile pod imenom Nova KBM Branik, skupaj pa imajo dvajset končnih pokalnih zmag.

Trener mariborskih odbojkarjev Sebastijan Škorc zna vedno motivirati svoje varovance. FOTO: OK i-Vent Maribor

Ženske imajo torej prednost. Državne prvakinje iz Calcit Volleyja, v zgodovini so si priigrale štiri pokale, v letošnjih medsebojnih dvobojih proti Mariborčankam sicer vodijo z 2:1. »Želja po osvojitvi pokala je velika. Dejstvo je, da smo v tem trenutku, oziroma v zadnjem mesecu in pol v precej boljšem stanju kot na začetku sezone. A hkrati se zavedamo, da ima tudi OTP banka Branik odlično ekipo,« pravi trener Kamničank Bruno Najdič. Njegov strokovni tekmec na mariborski strani Žiga Kos pa je menil: »Strinjal bi se z oceno, da se je Calcit Volley po menjavah znotraj ekipe v zadnjih tednih dvignil, poznajo se mu tudi močne tekme s kakovostnimi nasprotniki v ligi prvakinj. Našo pripravljenost pa bi po tritedenskem premoru težko ocenil, še posebej tekmovalno formo.«

Mladci z verig

Pri moških se bodo torej okronali novi slovenski odbojkarski cesarji in kralji, ACH Volley je namreč v četrtfinalu letošnjega pokala izločil moški del kamniškega odbojkarskega kluba. Ljubljanski oranžni zmaji si želijo prigrabiti 15. naslov pokalnega prvaka, i-Vent Maribor petega. Je pa slednji lani v polfinalu ugnal prav favorizirano moštvo ACH Volleyja. »Ve se, da smo favoriti za osvojitev pokalne lovorike, od tega ne bežimo. Hkrati se zavedamo, da smo imeli v prejšnjih krogih tekmovanja, tako v četrtfinalu proti Calcit Volleyju kot v polfinalu proti Krki, težave in da tekmec na takšnih tekmah nima ničesar za izgubiti,« meni trener oranžnih zmajev Matjaž Hafner.

Imamo mlado ekipo, ki jo bomo morali v nedeljo spustiti z verig, da se bo lahko pokazala in dokazala. Sebastijan Škorc

Trener i-Vent Maribora Sebastijan Škorc je s svoje strani pripomnil: »Imamo mlado ekipo, ki jo bomo morali v nedeljo spustiti z verig, da se bo lahko pokazala in dokazala. Naši tekmeci so vsekakor favoriti, a ti ne zmagujejo vedno. Vnaprej se vsekakor ne bomo predajali, smo optimistični in prepričan sem, da bomo prikazali našo najboljšo igro. Če temu ne bi bilo tako, bi v nedeljo tekmo raje gledali s kavča.«