Ni se še zgodilo, da bi imeli dva vrhunska borca v isti kategoriji

Kaj imata skupnega Slovenija in Južna Koreja? Nacionalno kuhinjo sicer ne, zato pa ... tekvondo. V soboto in nedeljo bo v dvorani Tivoli 14. odprto prvenstvo Slovenije v tej borilni veščini, na svetovnem pokalu niza G1 bodo frčali udarci, hkrati bodo zbirali točke za svetovno lestvico. Dolgoročno pa je pomembna olimpijska lestvica, ki najboljšim prinaša nastop na OI v Parizu leta 2024. A najprej se bo elita po korejsko udarila v Ljubljani, domača aduta bosta Patrik Divković v kategoriji do 87 kg in Ivan Konrad Trajković v tisti nad omenjenimi kilogrami.