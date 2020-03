Olimpijske igre bodo preložile tudi SP v plavanju

Mednarodna plavalna zveza (Fina) pozdravlja odločitev japonskih organizatorjev in Mednarodnega olimpijskega komiteja, da bodo poletne olimpijske igre od 23. julija do 8. avgusta 2021. Nov olimpijski termin pa se pokriva s terminom svetovnega prvenstva v plavanju, ki je v Fukuoki na Japonskem prihodnje leto na sporedu od 16. julija do 1. avgusta.



Julio Maglione, predsednik svetovne federacije za plavalni šport, je v izjavi za javnost napovedal, da se bo posvetoval z organizatorji plavalnega SP 2021 o možnostih za prilagoditev datumov olimpijskim igram. Svetovna atletika se je že odzvala in napovedala, da bo za eno leto prestavila svetovno prvenstvo. To je bilo sprva predvideno od 6. do 15. avgusta v Eugenu v ameriški zvezni državi Oregon. Po novem pa bo SP v kraljici športov leta 2022.



»V Fini pozdravljamo nov termin OI Tokio 2020 ter jasnost, ki jo s tem organizatorji prinašajo celotnemu športu. Naši prijatelji iz Moka in organizacijskega odbora Tokio 2020 so se odzvali z veliko hitrostjo in profesionalnostjo, soočeni z neprimerljivo potrebo po prestavitvi olimpijskih iger. Z novim datumom OI so zelo pomagali vsem zvezam in športnikom po vsem svetu,« je še zapisal predsednik Fine.