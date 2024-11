Pia Babnik zadnjega dne ob zmago

Slovenska golfistka Pia Babnik je na turnirju v Riadu zasedla tretje mesto in si s tem zagotovila pravico nastopa na turnirjih evropske serije v letu 2025.

Dvajsetletna Ljubljančanka je bila po dveh dneh tekmovanja v Savdski Arabiji v položaju za zmago, saj je vodila tri udarce pred najbližjo zasledovalko, vendar je zadnjih 18 lukenj odigrala s 73 udarci in tako zdrsnila na tretje mesto.

Babnikova v uvodnih 36 luknjah ni izgubila niti udarca. Z dvema rezultatom 65 oziroma 14 birdieji je bila na turnirju Aramco z nagradnim skladom milijon dolarjev (919.000 evrov) na dobri poti do tretje zmage na turneji Ladies European Tour (Let). V soboto je naredila zgolj enega birdieja in dva boogieja.

Slavila je Angležinja Charley Hull (65, 67, 66), druga pa je bila Danka Nicole Broch Estrup (69, 65, 67).