Piastri v Miamiju suvereno do tretje zaporedne zmage

Avstralski dirkač Oscar Piastri nadaljuje svoj zmagoviti niz v formuli 1. Z McLarnom je prepričljivo dobil veliko nagrado Miamija in tako vpisal že tretjo zaporedno zmago v svetovnem prvenstvu. Uspeh britanske ekipe je z drugim mestom dopolnil Piastrijev moštveni kolega, Britanec Lando Norris. Na tretjo stopničko se je povzpel še en Britanec, George Russell z Mercedesom.

Za Piastrija je to že tretja zmaga v nizu in četrta na šestih dirkah letošnje sezone, s čimer utrjuje svoje vodstvo v prvenstvu. Skupno je 24-letni Avstralec v karieri zbral šest zmag. Njegov moštveni kolega Norris, zmagovalec uvodne dirke sezone, je po Miamiju še tretjič letos stal na drugi stopnički.

Dirkalnika McLaren sta bila tokrat razred zase, saj sta najbližje zasledovalce prehitela za več kot pol minute. Russellu v Mercedesu je uspelo zadržati tretje mesto pred svetovnim prvakom Maxom Verstappnom (Red Bull), ki se je moral zadovoljiti s četrtim.

V zadnjem delu dirke sta McLarna nadzorovala dogajanje z udobno prednostjo. FOTO: Hector Vivas/AFP

Odlično dirko je odpeljal tudi Tajec Alexander Albon (Williams) za peto mesto, šesti pa je bil drugi Mercedesov voznik, mladi Italijan Andrea Kimi Antonelli. Za njim sta se uvrstila oba Ferrarija, Monačan Charles Leclerc pred Britancem Lewisom Hamiltonom.

Verstappen na startu zadržal vodstvo

Čeprav si je štirikratni svetovni prvak Verstappen v soboto privozil že 43. najboljši startni položaj, mu dirka ni šla povsem po načrtih. Na startu je sicer dobro startal, a je imel nekaj težav pri zaviranju v prvem zavoju. To je skušal izkoristiti Norris, ki je startal drugi, a se je Verstappen v naslednjih ovinkih odločno branil in ostal spredaj, pri tem pa Norrisa nekoliko prisilil s steze. Britanec je zaradi tega padel na šesto mesto. Na drugo mesto je tako napredoval Antonelli, na tretje pa Piastri.

Kmalu po startu je posredoval virtualni varnostni avto, saj je Avstralec Jack Doohan ob stezi parkiral svojega poškodovanega Alpina.

McLarna prevzela pobudo

Že v četrtem krogu je Piastri zlahka opravil z Antonellijem in se prebil na drugo mesto, medtem ko se je Norris postopoma prebijal nazaj proti vrhu mimo Albona, Russella in Antonellija.

Dirkalnika McLaren sta bila tokrat razred zase, saj sta najbližje zasledovalce prehitela za več kot pol minute. FOTO: Peter Casey/Reuters

Na čelu je moral Verstappen odbiti več napadov razpoloženega Piastrija, ki pa je v 14. krogu le našel pot mimo Nizozemca in prevzel vodstvo. Le nekaj trenutkov kasneje se je moral Verstappen braniti še pred drugim McLarnom; Norris je iskal zadoščenje za dogajanje v prvem krogu in po več poskusih v 18. krogu tudi on ugnal Nizozemca.

Vse to je šlo seveda na mlin Piastriju, ki si je medtem privozil že devet sekund prednosti. Sledila sta še dve posredovanji virtualnega varnostnega avtomobila zaradi odstopov Oliverja Bearmana in Gabriela Bortoleta. Predvsem drugo je dobro izkoristil Russell, ki je z zgodnejšim postankom v boksih prišel na tretje mesto pred Verstappna.

V zadnjem delu dirke sta McLarna nadzorovala dogajanje z udobno prednostjo. Norris se je sicer uspel približati Piastriju na približno štiri sekunde, medtem ko je Verstappen zaman lovil Russella v boju za tretje mesto. Vrstni red pri vrhu se do cilja ni več spremenil.

Čeprav si je štirikratni svetovni prvak Verstappen v soboto privozil že 43. najboljši startni položaj, mu dirka ni šla povsem po načrtih. FOTO: Mark Thompson/AFP

V skupnem seštevku svetovnega prvenstva je Piastri po šesti od 24 predvidenih dirk še povečal svojo prednost. Pred Norrisom ima zdaj 16 točk naskoka (131 proti 115). Verstappen na tretjem mestu zaostaja že za 32 točk (99), Russell na četrtem pa jih ima 93.

Naslednja preizkušnja sezone bo velika nagrada Emilije-Romanje v italijanski Imoli med 16. in 18. majem.