Resnična pravljica, ki je zbudila čustva zamejcev

Decembrski dnevi tradicionalno prinašajo različna letna srečanja športnih organizacij in klubov. Prav poseben dogodek pa so tokrat doživeli naši športniki iz zamejstva. Njihovi predstavniki se pod streho Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) vedno znova v zadnjem koledarskem mesecu enkrat na leto srečajo, tokrat s še posebej svečano noto – ustanovitvijko koordinacije slovenskega zamejskega športa.

Siniša Uroševič

"Bil sem v tujini pet let – resda v Franciji, in ne v zamejstvu – in dobro vem, kako težko, a hkrati lepo je biti Slovenec onstran naših meja," je poudaril Franjo Bobinac, prvi mož OKS, sicer eden navzočih uglednežev i iz političnega, gospodarskega in športnega miljeja. Z izbranimi besedami so o rojakih severno od Karavank, zahodno od Krasa in Brd, vzhodno od Mure ter južno od Kolpe, spregovorili tudi Matej Arčon, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport, ter Miran Kos, eden podpredsednikov OKS in pred leti uspešen predsednik Plavalne zveze Slovenije.

Podpis koordinacije slovenskeg zamejskega športa ohranja izjemen pomen.

V vseh njihovih besedah je bilo čutiti veliko spoštovanja do rojakov, ko pa so spregovorili prav osrednji junaki tega srečanja – vodilni predstavniki različnih slovenskih organizacij v zamejstvu, so čustva udarila na vso moč.

75 let praznuje Slovenska športna zveza v Avstriji, ki jo vodi Marijan Velik, urednik slovenskega sporeda na ORF

Tako Ivan Peterlin, predsednik zveze za zamejski šport in že dolgo alfa in omega slovenskega športnega utripa v sosednji Italiji, ni skrival ganjenosti v tem prav posebnem trenutku podpisa omenjene koordinacije. »Veste, ko bom nocoj vnukom pripovedoval, kaj sem doživel v Ljubljani, mi bodo rekli: Ah,daj no, saj ne verjamemo takšnim pravljicam,« je s tresočim glasom dejal omenjeni mož in poudaril, da bo ta torek, 4. decembra, za zamejski šport dejansko zapisan kot zgodovinski.

Ivan Peterlin ni skrival ganjenosti.

Europeada v Trstu in Gorici

Prihaja pač iz okolja, ki v preteklosti niti Slovencem niti našemu jeziku pogosto ni bilo kaj prida naklonjeno. Časi pa se spreminjajo, v juniju leta 2028 bo večkulturna uvodna slovesnost europeade, nogometnega prvenstva evropskih nacionalnih manjšin. V tistih dneh, med 24. junijem in 1. julijem bo tudi na Videmskem gradu slovesno, Gorica pa bo prizorišče finalnega dela. In v tem so se letos na europeadi ob nemško-danski meji imenitno odrezali koroški Slovenci. Po treh zmagah v skupini so v četrtfinalu ugnali favorizirane Južne Tirolce, ob koncu so osvojili 3. mesto.

Tako je tudi Korošec Marijan Velik, že vrsto let predsednik Slovenske športne zveze v Avstriji, razgrinjal ponos ob nogometnem podvigu, še bolj pa ob pomembnem dnevu podpisa te koordinacje zamejskega športa. Obenem ni pozabil omeniti imenitnih slovenskih športnikov severno od Karavank: smučarskega skakalca Daniela Tschofeniga, plezalcev Nicolaia in Tima Užnika, biatlonke Dunje Zdouc ter odbojkarjev Doba, avstrijskih podprvakov in pokalnih zmagovalcev.

Marijan Velik že vrsto let vodi Slovensko športno zvezo v Avstriji.

"Takšnih uspehov še nimamo, a upamo, da vas bomo čez 50 let ujeli," se je pošalil Damijan Malnar, predsednik Slovenskega kulturnega društva Gorski Kotar. Podobno kot Andreja Kovač, ki vodi Slovensko zvezo na Madžarskem, je poudaril, da zaradi manjšega števila rojakov kot na Koroškem ali v deželi Furlanija-Julijska krajina posebne športne organizacije zamejcev nimajo, vseeno pa se z ekipami in posamezniki udeležujejo športnih tekmovanj in tudi tako ohranjajo naš jezik in kulturo