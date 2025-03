Tudi Schumacherjevi izrazili sožalje družini irske legende

Eden od legendarnih ljudi, ki so krojili zgodbo formule 1, irski podjetnik Eddie Jordan, je danes umrl v 77. letu starosti po boju z rakom na prostati. Bil je lastnik ekipe Jordan, kjer je debitiral sedemkratni svetovni prvak Michael Schumacher. Slednji se ni pojavil v javnosti od smučarske nesreče leta 2013 in bržčas ni pri zavesti, njegova družina pa je takoj izrazila sožalje Jordanovim bližnjim.

»Z globoko žalostjo sporočamo, da je umrl Eddie Jordan, nekdanji lastnik ekipe Jordan v F1, strokovni komentator in podjetnik,« je v izjavi zapisala Jordanova družina. »Umrl je v krogu družine v Cape Townu, potem ko se je boril z agresivno obliko raka v zadnjem letu. Kamorkoli je prišel, je s sabo prinesel ogromno karizme, energije in irskega šarma. Veliko ljudi ga bo pogrešalo, a dal nam je ogromno lepih spominov, ob katerih se bomo lahko nasmehnili tudi v trenutkih žalosti,« je po poročanju STA še zapisala družina Jordan. Šestinsedemdesetletni Irec je decembra razkril, da je zbolel za rakom prostate, ki se je razširil po spodnjem delu telesa.

Dolgoletni šef formule 1 Bernie Ecclestone (levo) in Eddie Jordan sta bila prijatelja. FOTO: Oli Scarff/AFP

Jordan je svojo ekipo v F1 ustanovil leta 1991, hitro pa je pridobivala na priljubljenosti in ugledu, potem ko se je uspešno spopadala z bolj bogatimi ekipami tedanjega časa. V prvi sezoni je za Jordan debitiral tudi takrat obetavni Michael Schumacher, ki je kasneje osvojil sedem naslovov svetovnega prvaka, dva z Bennetonom in pet s Ferrarijem.

Največji uspeh je ekipa Jordan sicer doživela leta 1998, ko je na VN Belgije slavila dvojno zmago z Britancem Damonom Hilom in Ralfom Schumacherjem. Leta 1999 se je ekipa z Heinz-Haraldom Frentznom borila celo za dirkaški naslov, a je nato Nemec sezono končal na tretjem mestu. To je bila najvišja uvrstitev v prvenstvu za katerega od dirkačev Jordana. Frentzen je ekipi pomagal do dveh zmag na VN.

Damon Hill in Ralf Schumacher sta se v Spaju veselila dvojne zmage Jordana. FOTO: Brandon Malone/Reuters

Kasneje je nato počasi tonila v finančne težave po spodletelem poslu za dobavo Hondinih motorjev. Vseeno je moštvo z Italijanom Giancarlom Fisichello slavilo zadnjo od skupno štirih zmag na VN Brazilije leta 2003. Jordan je po 250 dirkah v F1 leta 2005 oddal ekipo novim lastnikom, kasneje pa je ta zasedba po številnih menjavah lastništev in finančnih prilivih postala Aston Martin.

Karizmatični Irec je nato deloval kot strokovni komentator različnih televizij, televizijski voditelj in kolumnist. V zgodnjem delu svoje življenjske poti je nekaj časa tudi dirkal v različnih tekmovanjih. Leta 1981 je nastopil tudi na prestižni preizkušnji 24 ur Le Mansa.