Slovenci za zdaj brez dodatne olimpijske kvote

Slovenski športni plezalci si niso priborili dodatne kvote za nastop na olimpijskih igrah v kombinaciji balvanov in težavnosti športnega plezanja prihodnje leto v Parizu. Šesterica slovenskih plezalcev se ni uvrstila v finalni del evropskih kvalifikacij v Lavalu v Franciji. Nastop v Parizu si je doslej od Slovencev zagotovila le Janja Garnbret.

Slovenska reprezentanca ima na voljo še eno žensko in dve moški olimpijski kvoti. Te ostajajo nezapolnjene. Nihče od slovenske šesterice se ni uvrstil v nedeljski finale najboljše osmerice kvalifikacijskega turnirja stare celine, olimpijski vozovnici bosta sicer dobila le zmagovalka in zmagovalec tega tekmovanja v Lavalu.

V slovenskem taboru so se zavedali zahtevnosti štiridnevnega tekmovanja v Franciji in zelo težke naloge. V boj za olimpijski kvoti so se podali Mia Krampl, Vita Lukan in Sara Čopar v ženski ter Luka Potočar, Anže Peharc in Martin Bergant v moški konkurenci.

Slovenci so se uspešno prebili skozi prvo sito olimpijskih kvalifikacij ter se uvrstili v polfinale najboljše dvajseterice v vsaki od konkurenc. A so se olimpijske sanje po dodatnih dveh vozovnicah za Pariz končale predčasno na drugi oviri že pred nedeljskim finalom.

Še dve možnosti

Mia Krampl je tekmovanje končala na 10. mestu z izkupičkom 81,7 točke od 200 možnih, v vsakem krogu balvanih in težavnosti je na voljo največ 100 točk, Vita Lukan je bila 12. (77,7 točk), Sara Čopar pa 15. (86,3 točke). Anže Peharc je končal na 13. mestu (92,4 točke), Luka Potočar je bil 16. (64,5 točke), Martin Bergant pa 19. (49,5 točke).

Olimpijska vrata, skozi katera pelje pot na igre v Pariz, še niso povsem zaprta. Zadnja priložnost bosta dodatni olimpijski kvalifikacijski tekmi v letu 2024, in sicer v Šanghaju od 16. do 19. maja ter v Budimpešti od 20. do 23. junija.

Olimpijske igre se bodo začele 26. julija, športno plezanje pa je na sporedu med 5. in 10. avgustom. Na olimpijskih igrah bo nastopilo 20 športnih plezalk in plezalcev v olimpijski kombinaciji dveh disciplin balvanov in težavnosti in prav toliko v hitrostnem plezanju. Za posamezno državo sta na voljo največ dve kvoti v moški oziroma ženski konkurenci. Slovenci v hitrosti ne tekmujejo. Na olimpijski premieri športnega plezanja v Tokiu leta 2021 je ob Garnbretovi, ki je osvojila olimpijski naslov, nastopila tudi Kramplova, takrat še v kombinaciji hitrosti, balvanov in težavnosti je končala na 18. mestu.