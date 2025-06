Slovenski as finskim novinarjem: To je bilo res noro

Izvrstni slovenski metalec diska Kristjan Čeh ni skrival zadovoljstva, potem ko je s 70,61 metra osvojil prvo mesto na mitingu na Finskem. Tekmovanje v Turkuju je bilo izjemno izenačeno in razburljivo.

Na koncu je imel 206 centimetrov visoki orjak iz Podvincev pri Ptuju le devet centimetrov naskoka pred drugouvrščenim Avstralcem Mattom Dennyjem (70,52 cm). Na tretjem mestu je pristal Šved Daniel Ståhl (70,19). »To je bila nora tekma. Ne zgodi se vsak dan, da bi trije metalci na isti preizkušnji vrgli disk prek 70 metrov. Res noro,« se je močni konkurenci čudil Čeh, ki je – zanimivo – prvič slavil zmago na Finskem.

»Štadion je čudovit, ozračje na njem pa enkratno, saj so tribune vselej polne. Finci imajo radi metalne discipline,« je povedal 26-letni slovenski as in domačim novinarjem zatrdil, da se bo zagotovo še vrnil na tako imenovane igre v spomin na legendarnega Paava Nurmija.

»Z velikim veseljem bom prišel vsakič, ko bo v Turkuju na sporedu tudi met diska,« je obljubil štajerski velikan, ki se sicer z novim podvigom ni presenetil, saj je vedel, da je dobro pripravljen. »Morda se mi od vseh tekem že malce pozna utrujenost, toda moja forma je kljub temu še vedno na visoki ravni,« je še dejal Čeh.