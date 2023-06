Romun navdušen po novi zmagi odbojkarjev: Zelo smo močni

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi drugega turnirja lige narodov v francoskem Orleansu premagala Kanado s 3:0 (23, 22, 14). Slovenija ima zdaj razmerje zmag in porazov 5-1 po šestih od 12 tekem v ligaškem delu tekmovanja in se nahaja pri vrhu razpredelnice.

Cretu: Videli smo, kaj se nam je zgodilo proti Bolgariji

Izbranci Gheorgheja Cretuja so prvi turnir v japonski Nagoji sklenili s tremi zmagami in porazom. Tega so doživeli proti Bolgariji, premagali pa Srbijo, Francijo in Iran. Na prvi tekmi v Orleansu so v torek premagali Argentino s 3:1 (-21, 21, 21, 21). Danes so bili proti Kanadčanom še bolj prepričljivi in tekmo dobili brez izgubljenega niza. Slovenci bodo na turnirju v Franciji igrali še proti Kubi v četrtek in v soboto proti Braziliji.

Gheorghe Cretu FOTO: Kacper Pempel/Reuters

»Najprej moram ekipi čestitati za uspeh in to zmago, ki je bila zelo pomembna. Za nami je namreč tekma, na kakršni je potrebno ostati zbran, saj ne veš, kaj te bo doletelo z druge strani. Ko se je tekma začela, smo videli, da želi Kanada z najboljšo postavo igrati proti Bolgariji in ne proti nam, zato se počutiš nekoliko drugače, ko so nasproti drugi igralci, kot si jih pričakoval. A to, da so se tekmeci v prvem nizu po našem vodstvu vrnili v igro, je naša krivda,« je ocenil slovenski selektor Cretu.

»Naredili smo veliko napak, predvsem v protinapadih. A pomembno je to, da smo ostali mirni. Videli smo, kaj se nam je zgodilo proti Bolgariji in kako boleče je bilo. A to, kako smo danes reagirali, mi da vedeti, kako močni smo, kako močno je ta ekipa povezana. To moramo ohraniti. Danes smo pokazali, da tudi če ne igramo zelo dobro, še vedno igramo kot ekipa in lahko zmagamo tekmo,« je dodal Romun.