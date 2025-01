Toni Mulec blizu deseterice

Po dnevu premora, edinem na letošnji izvedbi vzdržljivostnega relija Dakar, so dirkači v Savdski Arabiji danes opravili šesto etapo. Med motociklisti je slavil Američan Ricky Brabec (Honda), slovenski dirkač Toni Mulec je končal na 13. mestu. Med avtomobilisti pa je bil najboljši Belgijec Guillaume de Mevius (Mini).

Brabec, branilec lanske zmage, je etapo od Haila do Al Duvadimija, dolgo 605 km, dobil pred Francozom Adrienom Van Beverenom in Špancem Josejem Ignaciem Cornejom. Za Brabcca je bila tokratna etapna zmaga 11. v karieri. »Prvi dan drugega tedna je vedno naporen. Radi nam privoščijo daljši počitek in potem takoj na polno,« je dejal Američan.

Skupno je ostal prvi Daniel Sanders (KTM), Avstralec ima 11 minut naskoka pred Špancem Tosho Schareino, Brabec je četrti, zaostaja pa 23 minut. Tudi slovenski udeleženec dirke Toni Mulec je po dnevu premora dobro nadaljeval. Tokrat je bil blizu deseterici, končal je na 13. mestu, skupno pa je napredoval na 17. mesto, za vodilnim zaostaja dobri dve uri in pol.

Vozil bolj previdno

»Za menoj je nov dolg dan. Na začetku nisem pričakoval, da se bo etapa tako zavlekla. Ko sem prišel v bivak, je bila že tema, zjutraj pa smo štartali tako zgodaj, da je bilo zimsko sonce še čisto nizko. Zato sem prvih 50 kilometrov vozil bolj previdno in nisem preveč napadal. Z dnem sem zelo zadovoljen, saj se mi je končno vse 'poklopilo' in dan sem lahko zaključil brez večjih napak,« je za svojo ekipo po koncu dneva dejal Toni Mulec.

V konkurenci avtomobilistov je prevladovalo moštvo Mini, saj je De Mevius premagal moštvenega sotekmovalca, Portugalca Joaa Ferreiro, tretji pa je bil petkratni prvak Katarec Naser Al Atijah (Dacia).

»Naposled nam je uspelo dobro prevoziti etapo. Naš cilj je bil zmanjšati zaostanek, avto je še vedno malo potolčen, na srečo pa tokrat ni bilo novih poškodb, čeprav smo nekajkrat kar leteli,« je zmago ocenil De Mevius.

Skupno je v vodstvu Južnoafričan Henk Lategan (Toyota), tokrat je bil v etapi sedmi. Drugi v seštevku pa je lokalni adut Jazid Al Rajhi.