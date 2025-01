V kanjonu so se vsi izgubili

Španski motociklist Tosha Schareina je zmagal v osmi etapi relija Dakar od Al Duvadimija do Riada, dolge 487 kilometrov. Odlično se je izkazal tudi edini preostali slovenski tekmovalec Toni Mulec, saj je zasedel osmo mesto.

Schareina si je s Hondo CRV 450 privozil kar 2:07 minute naskoka pred Američanom Rickyjem Brabcem in 2:45 pred njegovim rojakom Howesom Skylerjem, obema z enakim tipom motorja. S tremi minutami in pol zaostanka je vodstvo v skupnem seštevku obdržal tokrat četrtouvrščeni Avstralec Daniel Sanders.

Schareina je zaostanek v skupnem seštevku zmanjšal na dobrih 12 minut, Brabec na tretjem mestu zaostaja 31:56. »Odločno sem začel že na štartu. Po vnovičnem polnjenju goriva nas je bilo še veliko skupaj. Tam je bil peščen del, kjer pa je bilo po nedeljskem dežju lepo voziti. V nadaljevanju pa je bilo precej megle, v kateri sem se dobro znašel,« je po zmagi povedal Španec.

Odlično je nastopil tudi Mulec (KTM 450 Rally), ki je za Špancem v etapi zaostal 8:34 minute in v skupnem seštevku, kjer zaostaja dobre tri ure, napredoval na 15. mesto. V svojem razredu reli 2 je bil Mulec v tokratni etapi tretji, skupno pa je peti. Drugi slovenski dirkač Simon Marčič, ki se je po okvari motorja v uvodu dirke vrnil v boj za etapne uvrstitve, je v sedmi etapi dokončno odstopil.

Med avtomobilisti je 30-letni Južnoafričan Henk Lategan (Toyota), na reliju nastopa četrtič, vnovič dosegel zmago in pred Savdijcem Jazidom Al Rajhijem (Overdrive), ki je bil danes šesti, prednost povečal na 5:41 minute. Tretjeuvrščeni Šved Mattias Ekström (Ford Raptor) je bil danes le 17. in zaostaja že 28:55 minute.

»Etapa je bila težka, posebej en kanjon, kjer so se vsi izgubili. Seveda sem bil malce živčen pred vstopom vanj, saj so avtomobili prihajali od spredaj, s strani in iz vseh smeri okoliških hribov. Midva sva svojo smer na srečo našla in napredovala v vodstvo,« je po novi zmagi povedal Južnoafričan.

Na stopničke sta se v etapi uvrstila še drugi Južnoafričan Guyem Botterill (Toyota) in Francoz Mathieu Serradori (Century).