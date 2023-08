V kateri disciplini je Leon Štukelj zadnjič osvojil kolajno na OI?

Športni kviz vsak torek v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (25. 7.): 1. A) 58.; 2. B) Pri Beverenu; 3. B) 3.

1. Na današnji dan leta 1936 so se v Berlinu začele poletne igre 11. olimpijade. Gostitelji so jih poskušali izkoristiti za propagando nacistične ideologije, razpoloženje pa jim pokvaril temnopolti ameriški atlet Jesse Owens s štirimi zmagoslavji. Med junaki iger je bil slovenski telovadec Leon Štukelj, ki je šestič v karieri prišel do kolajne na OI. V kateri disciplini je bil drugi?

A) V mnogoboju

B) Na drogu

C) Na krogih

2. Za Slovence je bil športni praznik tudi 1. avgust 1992, ko sta veslača Iztok Čop in Denis Žvegelj osvojila prvo olimpijsko kolajno za samostojno državo. Na igrah v Barceloni sta bila tretja med dvojci brez krmarja, zmagala sta slovita Britanca Matthew Pinsent in Steve Redgrave, ki sta bila hitrejša za pet sekund in 71 stotink. Kam je šlo srebrno odličje v tej disciplini?

A) V Nemčijo

B) V Francijo

C) V Belgijo

3. Pred natanko 13 leti je takrat še hrvaški biatlonec Jakov Fak javno naznanil, da bo začel tekmovati za Slovenijo. Uradno dovoljenje je dobil šele 19. novembra 2010 in odprl novo poglavje, Sloveniji je odtlej prinesel srebro na olimpijskih igrah 2018 ter štiri kolajne (dve zlati) na svetovnih prvenstvih. Že med prvo sezono po prestopu je bila v nevarnosti njegova tekmovalna pot, kaj je bil razlog?