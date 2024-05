V Franciji bodo dražili Maradonovo zlato žogo

Dražbena hiša Aguttes je potrdila, da bo v Franciji na dražbo postavila zlato žogo Diega Armanda Maradone, ki jo je legendarni argentinski nogometaš prejel kot nagrado za najboljšega igralca svetovnega prvenstva leta 1986 v Mehiki. Pri Aguttesu sicer še niso ocenili, koliko bi lahko prinesla ta zlata žoga.

Pred dvema letoma so, denimo, Maradonov dres, ki ga je nosil v četrtfinalu omenjenega turnirja in v katerem je dosegel znameniti gol z »božjo roko«, kakor so jo poimenovali, prodali za 8,4 milijona evrov. Argentinci so takrat osvojili svoj drugi naslov svetovnih prvakov.

Zlato žogo so pozneje (leta 1989) Maradoni, ki je umrl leta 2020 v 61. letu starosti, ukradli iz sefa v eni od neapeljskih bank. Leta 2016 jo je zbiralec v Franciji kupil skupaj s še nekaterimi drugimi lovorikami za nekaj sto evrov in sprva sploh ni vedel, kaj ima v lasti. Šele pozneje sta dva strokovnjaka potrdila avtentičnost predmeta.