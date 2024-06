V Tivoliju brez Kitajcev, a z Jorgićem

Ljubitelji namiznega tenisa v Sloveniji bodo v tem tednu spet lahko prišli na svoj račun. V ljubljanskem Tivoliju bo na sporedu turnir WTT Star Contender, ki bo zadnje mednarodno tekmovanje, na katerem bo še možno dobiti točke za lestvico in za nastop na olimpijskih igrah v Parizu.

Zato se bo na tradicionalnem turnirju z nagradnim skladom 250.000 ameriških dolarjev zbrala vsa svetovna smetana namiznega tenisa z izjemo najboljših Kitajcev, ki se pred olimpijskimi igrami tradicionalno zaprejo v dvorano in ne potujejo na mednarodne turnirje. Kljub odsotnosti prve velesile tega športa, pa bo konkurenca močna, kar dokazuje dejstvo, da bo najboljši slovenski igralec Darko Jorgić, 18. igralec sveta, šele deseti nosilec.

Prvi bo francoski mladenič Felix Lebrun, ki je lani Jorgića premagal v osmini finala. Na nosilni listi mu sledijo Brazilec Hugo Calderano, Japonec Tamokazu Harimoto in evropski prvak Nemec Dang Qui. V Ljubljani se bo od tovrstnih turnirjev poslovil legendarni Nemec Timo Boll in Jorgić želi, da bi ga dobil v žrebu in ga kot zadnji tudi premagal.

»Boll bo sicer nastopil še na olimpijskih igrah, turnir v Ljubljani pa bo njegov poslovilni. Zato je moja želja v žrebu, če bi se mi uresničila, da bi se vpisal v zgodovino. Drugače pa posebnih želja nimam. Vse nosilce sem že premagal, proti vsakomur imam možnost, če bom za mizo pravi. Lani na tem turnirju nisem bil. Zaradi klubskih obveznosti praktično nisem mogel iti do konca. Bil sem nervozen, imel sem poseben pritisk, želel sem si, toda hkrati sem se tudi bal, kaj bodo rekli moji klubski delodajalci. Letos tega pritiska ne bo,« se je lanskega turnirja v Ljubljani spomnil Hrastničan.

Potreboval počitek

Prvi slovenski lopar v zadnjem času sicer ni kazal najboljše forme, na turnirju na Kitajskem ga je že v prvem krogu premagal brat Felixa Lebruna, Alexis. Slovenec ni bil zadovoljen z igro, imel je tudi težave s kolenom, zato je odpovedal zadnji turnir pred ljubljanskim, tekmovanje v Zagrebu (na njem je zmagal prav Alexis Lebrun).

»Potreboval sem počitek, da rešim težave s kolenom in glavo. Upam, da sem jih, čeprav še vedno pogrešam pravi trening, za katerega časa ni. Letos za seboj nimam slabe sezone, imel sem spodrsljaj na turnirju v Singapurju, drugače pa z Lebrunom ni sramota izgubiti. Verjamem, da se lahko pred domačimi gledalci, upam, da jih bo spet veliko, predstavim v lepi luči,« je pred turnirjem dejal Jorgić. Ta se veseli dejstva, da bodo na turnirju v Tivoliju igrali na mizah Tibhar, ki njemu najbolj ustrezajo.

Poleg Jorgića, ki bo v dvojicah igral s Hrvatom Tomislavom Pucarjem, bosta v glavnem žrebu še dva člana slovenske olimpijske ekipe Deni Kožul in Peter Hribar, ki bosta skupaj nastopala tudi v parih. Aljaž Godec, Brin Vovk Petrovski in Miha Podobnik, bodo morali v kvalifikacije. Pri dekletih bodo na glavnem turnirju igrale Sara Tokić, Ana Tofant, Lara Opeka in Lea Paulin, v kvalifikacijah pa Katarina Stražar in Tjaša Novak.