Pospešek za prehod EU na krožno gospodarstvo

Evropska komisija je na začetku julija začela izvajati več pobud za pospešitev prehoda EU na krožno gospodarstvo in pripravo akta o krožnem gospodarstvu, ki naj bi bil predstavljen leta 2026.

Omenjene pobude vključujejo pravila o pošiljkah odpadkov in oceno zakonodaje o elektronskih odpadkih. Evropska komisija začenja tudi javno posvetovanje, kmalu pa bo objavila še poziv k predložitvi dokazov. Ukrepi se nanašajo na različne vidike krožnega gospodarstva ter bodo pomagali spodbuditi prehod in okrepiti izvajanje veljavne zakonodaje.

Prihodnji akt o krožnem gospodarstvu bo podprl cilje EU v okviru kompasa za konkurenčnost in dogovora o čisti industriji, da EU do leta 2030 podvoji delež recikliranih materialov v gospodarstvu in postane vodilna v svetu na področju krožnega gospodarstva, so navedli v sporočilu.