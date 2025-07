Dva milijona za mikro podjetja v lesarstvu

Še do 27. avgusta se lahko mikro podjetja z do desetimi zaposlenimi s področja proizvodnje lesa ter lesenih in plutovinastih izdelkov, proizvodnje slamnatih in pletarskih izdelkov ali proizvodnje pohištva prijavijo na javni razpis za finančne spodbude.

Slovenski podjetniški sklad (SPS) želi v sodelovanju z ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport z razpisom spodbuditi konkurenčnost in trajnostno rast najmanjših podjetij v lesnopredelovalni panogi. Skupno je na voljo dva milijona evrov v dveh letih. Podjetja lahko pridobijo nepovratna sredstva v višini od 15.000 do 70.000 evrov, pri čemer bo Slovenski podjetniški sklad sofinanciral do 60 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. To pa so nakup nove opreme, orodij in strojev za potrebe tehnološkega procesa predelave lesa, nakup programske opreme ter stroški transporta, montaže in zagona opreme.

V SPS navajajo, da je razpis usmerjen v spodbujanje tehnološke posodobitve procesov predelave lesa in digitalizacije ter v uvajanje trajnostnih in krožnih rešitev s ciljem doseči razvojni preboj mikro podjetij ter njihov prehod v nizkoogljično gospodarstvo.

Do prijave na razpis pa niso upravičeni projekti, ki se nanašajo na energetsko rabo lesa, kot so peleti in sekanci, ali vključujejo energijske investicije, denimo sončne elektrarne. Po ocenah sklada naj bi z razpoložljivimi sredstvi podprli od 30 do 40 kakovostnih projektov.