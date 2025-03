Za novo odličje zaslužne tudi temperature na treningu

V nadaljevanju preberite:

V kitajskem mestu Nanking bo konec tedna svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki. Slovenijo bo zastopalo šest tekmovalcev in tekmovalk: Filip Jakob Demšar (60 m ovire), Maja Mihalinec Zidar, Lucija Potnik (obe 60 m), Nika Glojnarič (60 m ovire), Neja Filipič (troskok) in Tina Šutej (palica). Slednja je na nedavnem dvoranskem evropskem prvenstvu v Apeldoornu s srebrnim odličjem še tretjič zapored postala podprvakinja stare celine. Po nizozemski in pred kitajsko preizkušnjo je predstavila svoje misli. Več preberite v članku.