Zanj je ring, kot bi bil v domači pisarni

Že upokojeni športniki se vračajo na tekmovališča. Tako smo ob začetku te zime pisali za šampiona belih strmin Marcela Hirscherja in Lindsey Vonn, pred kratkim je bil v ringu spet Mike Tyson. In zdaj se vrača pod žaromete še en boksarski as.

Ime Adnana Čatića globalno ni prav znano, fant se je staršema Ćamilu in Zahidi, nemškima priseljencema iz BiH rodil v Leverkusnu v Porenju, kjer se je pozneje uspešno spoznaval z boksom. Zaradi prepoznavnosti si je izbral nemško ime Felix Sturm, pritegnil izjemno veliko število privržencev ter osvajal naslove svetovnega prvaka v verzijah WBA in IBF. Nazadnje je boksal decembra 2023, zdaj se je odločil za vrnitev v ring.

V Ulmu, na meji Bavarske in Baden-Württemberga, se bo 15. februarja (takrat bo za njim že 46. rojstni dan) pomeril z osem let mlajšim Benjaminom Blindertom. Slednji pa je v pričakovanju dvoboja zelo spoštljivo govoril o nekdanjem svetovnem prvaku: »Zanj je vrnitev v ring tako preprosta, kot bi bil v domači pisarni ...«