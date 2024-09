Žiga Lin Hočevar svetovni pokal sklenil na odličnem drugem mestu

Sezona svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah se končuje v Seu d'Urgellu, v soboto so bili na sporedu polfinalni in finalni nastopi kanuistov in kanuistk. Znova se je izkazal Žiga Lin Hočevar, ki je na zadnji tekmi zasedel sedmo mesto, kar je bilo dovolj, da je zadržal drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Hočevar je bil na zahtevni progi edini slovenski finalist, v polfinalu je bil drugi, hitrejši je bil le Španec Miquel Trave. V finalu je še boljšo uvrstitev Hočevarju odnesel dotik vratc, zato je s pribitkom dveh sekund končal na sedmem mestu. Na oder za zmagovalce se je s tretjim mestom zavihtel tudi legendarni 45-letni Slovak Michal Martikan, najboljši je bil Trave.

Najboljši trije v letošnji sezoni svetovnega pokala. FOTO: Damiano Benedetto

»Res je dober zaključek sezone. Sedmo mesto sicer ni najboljša uvrstitev, ampak sem ponosen, ker vem, koliko je to mesto vredno in s kakšnim pritiskom sem danes tekmoval. Martikan je star 45 let, jaz sem 17. Razlika je res ogromna. Ko je bil on star 17 let, je zmagal na tekmi svetovnega pokala, končal je na skupnem tretjem mestu, zato sem še toliko bolj zadovoljen. Bila je zelo naporna sezona, od aprila, ko se je začelo z izbirnimi tekmami, do sredine septembra, so bile tekme skoraj vsak teden, ali pa sem bil v močnem trenažnem procesu. V zadnjih mesecih sem se res pripravljal na to tekmo. Vedel sem, da če bom želel biti na skupnih stopničkah, bom moral biti v finalu na vsaki tekmi in tudi tam prikazati dobre vožnje. Danes je bil eden izmed boljših polfinal, veliko favoritov je odpadlo. Če si naredil napako, nisi mogel biti med deseterico,« je na dosežke ob koncu sezone zadovoljno pogledoval Hočevar.

V skupnem seštevku je pred njim končal le Matej Benuš. V ženskem kanuju je v polfinalu nastopila le Eva Alina Hočevar, ki pa se ni najbolje znašla, s štirimi sekundami pribitka je tekmo sklenila na 28. mestu. V nedeljo sledijo še tekme kajakaškega krosa.