Zupančič premagal Čeha

Uvodni dan atletskega državnega prvenstva v Celju sta med neurji na visokih ovirah zmagala Filip Jakob Demšar (Žak) in Nika Glojnarič (Brežice). Na 110 m z ovirami je Demšar ob močnem vetru v hrbet (+2,7 m/s) zmagal s 13,58 sekunde, Glojnaričeva pa se je na 100 m ovire s 13,09 približala meji 13 sekund. Tudi v večini drugih disciplin so zmagali favoriti.

Anita Horvat (Velenje) z izidom sezone 52,59 in Rok Ferlan (Triglav) s 46,32 sta osvojila naslova na 400 m, med atletinjami je bila izven konkurence na štadionski krog sicer najhitrejša Južnoafričanka Shirley Nekhubui (51,84).

»Vesel sem, da sem osvojil naslov prvaka, to je bil tudi cilj danes, za kaj več pa je manjkala konkurenca in boljše vreme,« je povedal Ferlan. Priznanje mu je izročil Luka Janežič, ki je končal kariero in mu je letos državni rekord odvzel prav Ferlan.

Lucija Potnik (Radlje) je na 100 m z 11,52 in drugim izidom sezone ugnala drugouvrščeno Majo Mihalinec Zidar (Žak, 11,59), ki bo v nedeljo na še enkrat daljši razdalji sklenila kariero. Na koncu je tekla tudi v zmagoviti predaji ljubljanskega Žaka na 4 X 100 m, tudi med atleti je zmagal ta klub.

»Zelo sem zadovoljna z doseženim časom, posebej glede na pogoje, dosegla sem ga tudi v brezvetrju. Letos sem si zelo želela kakšne tekme z vetrom v hrbet, ampak sem kljub temu napredovala. Škoda, da Maja končuje, me je v zadnjem obdobju vlekla naprej,« je dejala Potnikova.

Maja Mihalinec Zidar bo drugi dan atletskega državnega prvenstva v Celju končala svojo športno pot. FOTO: Leon Vidic/Delo

V najkrajšem šprintu je med atleti, tako kot med atletinjami na 100 m je bilo med tekom brezvetrje, brez vrhunske konkurence zaradi poškodb tekmecev zmagal Jernej Gumilar (Žak). Nedavno je tekel 10,23, tokrat pa 10,49. »Menim, da sem se ogrevala dve uri, vmes sem se trikrat shladila in sem imela zaradi prekinitev zaradi dežja na štartu kar trde noge. Vem, da bi lahko hitreje tekla, ampak sem vesela novega naslova,« je povedala Horvat.

Tudi oba zmagovalca na visokih ovirah nista bila zadovoljna z doseženima časoma in razmerami, Demšar je imel za povrh le enega tekmeca. Bolj kot Glojnaričeva je bila z osebnim in starejšim mladinskim rekordom 13,28 navdušena drugouvrščena Hana Sekne (Kranj).

V Celju močni nalivi

Tekmovanje je potekalo v za ta čas hladnem vremenu, poleg tega sta ga dvakrat za deset in 20 minut prekinila močna naliva sredi popoldneva in tretji prav ob koncu. V času naliva je tekmoval tudi svetovni podprvak in evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh. Dan pred svojo disciplino je nastopil v suvanju krogle, kjer je nedavno v Estoniji tekmoval in zmagal prvič po petih letih. Osebni rekord je s 17,65 m premaknil na 18,17 m, a le po dveh izvedenih serijah. Tako mu serijskega državnega prvaka v tej disciplini Blaža Zupančiča (Žak), ki je zmagal s 18,77 m, ni uspelo premagati.

»Moral sem prekiniti nastop, da ne bi padel ali se kako drugače poškodoval. Sicer pa sem letos začel enkrat na teden na treningih suvati kroglo, saj je v tej disciplini premer kroga manjši in je treba vse narediti hitreje in na krajši način. To mi pomaga tudi pri metu diska, in to se pozna tudi na tekmah,« je pojasnil Čeh.

Lia Apostolovski (Kranj) je v skoku v višino tudi tekmovala med obema nalivoma in končala nastop z 1,77 m. Na 1500 m sta zanesljivo zmagala Tia Tanja Živko (Kladivar, 4:25,64) in Rok Markelj (Triglav, 3:50,27). Dvoboj v metu kladiva je prepričljivo dobil Jakob Urbanč (Brežice) z 71,18 m, Jan Emberšič (Domžale) je bil drugi z 68,86 m. Jana Kokalja (Velenje) je po treh zmagah na DP na 5000 m tokrat z rekordom prvenstev 14:10,40 ugnal Vid Botolin (Kladivar), Kokalj je za drugo mesto tekel 14:27,67.

V skoku v daljino je Maja Bedrač (Ptuj) s 6,13 m ugnala Urško Matotek (Dolenjske toplice, 6,08), Dino Šubaršič (Velenje) pa je v tej disciplini prepričljivo slavil med atleti s 7,51 m. Veronika Domjan (Ptuj) je s 50,62 m nov naslov osvojila v metu diska.