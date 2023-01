Winnipeg z zmago nad Tampo preskočil Kopitarjeve kralje

Winnipeg Jets so zmagali četrtič zapored, s 4:2 so ugnali lanske poražene finaliste Stanleyjevega pokala in kot četrto moštvo na zahodu presegli mejo 50 točk. Na lestvici zahodne konference jih 51 osvojenih točk uvršča na tretje mesto, pred Jets so le vodilni Vegas Golden Knights (56) in Dallas Stars (52). Kings s kapetanom Kopitarjem so četrti na zahodu s 50 točkami.

Najbolj zaslužen za zmago domačih v obračunu proti lanskim finalistom in pred tem dvakratnim prvakom (2019/20, 2020/21) je bil Pierre-Luc Dubois z dvema zadetkoma. Tampa je dvakrat povedla, za 1:0 je zadel Anthony Cirelli, na 2:1 pa je ekipo povedel Nikita Kučerov.

V šesti minuti zadnje tretjine je odločilni gol dosegel Kyle Connor, v prazno mrežo pa je dobro minuto pred koncem zadel še Morgan Barron. S tremi podajami se je izkazal Josh Morrissey, Connor Hellebuyck pa je za zmagovito moštvo zbral 26 obramb, od tega 11 v zadnji tretjini.

Washintgon Capitals so izgubili še tretjič na zadnjih petih tekmah, potem ko so pred tem slavili desetkrat na 11 obračunih. Njihovi tekmeci Nashville Predators so zabeležili tretjo zaporedno zmago. Za slavje s 3:2 je odločilni zadetek dobre tri minute pred koncem rednega dela dosegel Ryan McDonagh. Pred tem sta za plenilce zadela Thomas Novak in Jakov Trenin, za Washington sta vmes izenačila Sonny Milano in Nicolas Aube-Kubel.

Washington ostaja ena od šestih ekip na vzhodu z najmanj 50 točkami, na vrhu so še naprej prepričljivi Boston Bruins (64). Na preostalih tekmah so Florida Panthers s 3:2 ugnali Detroit Red Wings, Chicago Blackhawks so bili z 2:0 boljši od Arizona Coyotes, Calgary Flames pa so s 4:1 premagali New York Islanders. Zadnja tekma večera med Anaheim Ducks in San Jose Sharks se je končala z zmago prvih po podaljšku s 5:4. Kopitarjeve kralje v noči na nedeljo čaka obračun z vodilno ekipo zahoda Vegasom.