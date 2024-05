Zmagovalka makedonskih volitev proti priznanju bolgarske manjšine

Desna nacionalistična stranka VMRO-DPMNE, ki je v sredo zmagala na predsedniških in parlamentarnih volitvah v Severni Makedoniji, vztraja pri tem, da ne bo prišlo do ustavnih sprememb za priznanje bolgarske manjšine. Priznanje manjšine, ki šteje približno 3000 pripadnikov, je sicer eden od pogojev pri približevanju države EU.

Kot je v četrtek zvečer za televizijski kanal 5TV povedal predsednik VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski, bo bolgarska manjšina priznana šele, »ko pridemo v Evropsko unijo«.

Mickoski se tudi ne vznemirja glede izjav bolgarskega premierja Dimitra Glavčeva, da Bolgarija ne bo več popuščala Severni Makedoniji. V tem primeru bo Severna Makedonija počakala, da na bolgarski strani pride na oblast »nekdo razumen«, njegove izjave povzema avstrijska tiskovna agencija APA.

Vpis bolgarske manjšine v ustavo še ni uresničen

Severna Makedonija ima status države kandidatke za članstvo v EU od konca leta 2005. Julija 2022 je začela pristopna pogajanja z EU po predhodnem umiku bolgarske blokade, potem ko so v Skopju pristali na vpis bolgarske manjšine v ustavo in spremembe zgodovinskih učbenikov. To bodo morale makedonske oblasti še uresničiti.

Izpolnitev zahtevanega bi odprla pot konkretnim pristopnim pogovorom z EU. Kot največja opozicijska sila je VMRO-DPMNE v preteklosti nasprotovala morebitni spremembi ustave, za katero je potrebna dvotretjinska večina v parlamentu.

Evropski komisar za širitev Oliver Varhelyi je ob začetku pristopnih pogajanj pred dvema letoma opozoril, da bo Skopje moralo spremeniti svojo ustavo, vse politične stranke v državi pa pozval, naj delajo za evropsko prihodnost. Kot so ob tem pojasnili v Bruslju, je naslednji korak v pogajanjih sprememba ustave, nato pa bo avtomatično sledila druga medvladna konferenca.