Britanca najmočnejša v šprintu, Roglič ostaja blizu

Britanec Ethan Vernon (Israel-Premier Tech) je zmagovalec šprinta druge etape kolesarske dirke po Kataloniji. V finišu je bil močnejši od ponedeljkovega zmagovalca, 19-letnega rojaka Matthewa Brennana (Visma-Lease a Bike) in Avstralca Kadena Grovesa (Alpecin-Deceuninck).

Favoriti so prišli v cilj z glavnino. V vodstvu ostaja Brennan, šest sekund pred Grovesom in 12 pred Nizozemcem Tiborjem Del Grossom (Alpecin-Deceuninck). Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe) je z zaostankom 15 sekund šesti, dve sekundi za kolesarjem Emiratov Špancem Juanom Ayosom.

Več kot 177 km dolgo etapo od Banyolesa, kjer so se leta 1992 kovale prve olimpijske kolajne takrat mlade samostojne slovenske države, do Dalijevega Figueresa so s pobegom kmalu po štartu zaznamovali Britanec Calum Johnston (Caja Rural-Seguros RGA), Španec Diego Uriarte (Kern Pharma) in Poljak Danny van der Tuuk (Euskaltel-Euskadi).

Beg je trajal praktično pol etape. Odločala sta dva vzpona. Na prvem na Coll Puig del Peni glavnina ubežnikov še ni ujela, na drugem na Coll de Sant Pere de Rodes, dolgem 7,5 km in s povprečnim naklonom 6,5 odstotka, na najstrmejšem delu celo 15, pa je bilo bega konec.

Primož Roglič je imel miren dan. FOTO: Josep Lago/AFP

Na strmini se je razlika topila, skupina pa razpadala. V glavnini je visok tempo narekoval Američan Sepp Kuus (Visma Lease a Bike). Vseeno je s pobegom sredi klanca uspel Španec Mario Aparicio (Burgos-Burpellet-BH), ki je ujel Tuuka in Uriarteja.

A že na spustu je bilo bega konec in glavnina je pazila na tekmece, da bi pripravila končni šprint. Na enem od vmesnih šprintov pred finišem v Gariguellu se je s tretjim mestom izkazal tudi Jan Tratnik (Red Bull-Bora-Hansgrohe).

V dramatični končnici je sprinterski vlak tri kilometre pred ciljem oblikoval Red Bull-Bora-Hansgrohe s Primožem Rogličem, a so tekmeci odgovorili. Na koncu sta bila na najvišjih stopničkah Britanca.

Pred kolesarji je zdaj najdaljša etapa na relaciji Viladecans The Style Outlets-La Molina, dolga kar 218,6 km.