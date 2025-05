Jaka Marolt se je veselil največje zmage

Slovenski kolesar Jaka Marolt je zmagal na enodnevni dirki za 14. veliko nagrado Vorarlberga, ki prinaša tudi točke Mednarodne kolesarske zveze UCI. Devetnajstletni Marolt, član ekipe Factor Racing, je na 163 kilometrov dolgi preizkušnji v okolici Nenzinga za osem sekund ugnal Švicarja Colina Stüssija in za 14 Poljaka Marcina Budzinskega.

Od kar nekaj Slovenev na dirki so preizkušnjo končali le še Maroltova moštvena kolega Nejc Komac na 42. ter Gal Oblak na 62. mestu ter člana ekipe Pogi Team Gusto Ljubljana Dan Andrej Tomšič na 66. in Mihael Štajnar na 71. mestu.

Lani je to dirko dobil Jaka Primožič, pred tem pa so tudi slovenske zmage vpisali še Dejan Bajt (2015), Andi Bajc (2016) in Matej Mugerli (2017).