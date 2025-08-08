Kdo bo nasledil kralja Vuelte Primoža Rogliča?

Neomejen dostop | že od 14,99€
V Španiji se obeta nov kolesarski spektakel na tretji od največjih tritedenskih dirk. Na španski pentlji, ki se bo začela v Italiji, gostovala pa bo še v Franciji in Andori, ne bosta nastopila prvi kolesar sveta in zmagovalec francoskega Toura Tadej Pogačar in Primož Roglič, s štirimi zmagami rekorder preizkušnje v sončni deželi pršuta in flamenka, a zato izjemno zahtevna Vuelta 2025 ne bo nič manj zanimiva.
V 21 ravninskih, razgibanih, hribovitih in predvsem brutalnih gorskih etapah, ki bodo prava poslastica za hribolazce, zagotovo ne bo manjkalo vznemirljivih dogodkov. V širši krog favoritov za končno zmago v skupni razvrstitvi ob omenjenih asih bržčas sodijo še Danec Mads Pedersen (Lidl-Trek), Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), Španec Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG), Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) in še kdo.
Jubilejna 80. Vuelta a España bo torej tudi brez Pogačarja in Rogliča, ki sta zadnja leta obnorela kolesarski svet, pravi magnet za ljubitelje vrtenja pedal. V vsakem primeru pa novi zmagovalec ne bo zasenčil statusa izjemnega zasavskega orla, ki ima kot štirikratni šampion v rdečem posebno mesto tudi v srcih španskih navijačev.
