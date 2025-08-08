  • Delo d.o.o.
    Kolesarstvo

    Kdo bo nasledil kralja Vuelte Primoža Rogliča?

    Letošnja Vuelta bo že pred uradnim startom dobila poseben uvod; 14. avgusta bo izšla posebna priloga Dela in Slovenskih novic s traso, ekipami in favoriti.
    Od 23. avgusta do 14. septembra bomo spremljali jubilejno 80. kolesarsko dirko po Španiji. FOTO: Reuters
    Od 23. avgusta do 14. septembra bomo spremljali jubilejno 80. kolesarsko dirko po Španiji. FOTO: Reuters
    V. S.
    8. 8. 2025 | 12:17
    8. 8. 2025 | 12:18
    0:51
    V Španiji se obeta nov kolesarski spektakel na tretji od največjih tritedenskih dirk. Na španski pentlji, ki se bo začela v Italiji, gostovala pa bo še v Franciji in Andori, ne bosta nastopila prvi kolesar sveta in zmagovalec francoskega Toura Tadej Pogačar in Primož Roglič, s štirimi zmagami rekorder preizkušnje v sončni deželi pršuta in flamenka, a zato izjemno zahtevna Vuelta 2025 ne bo nič manj zanimiva.

    Ne zamudite posebne priloge Vuelta 2025, ki bo 14. avgusta priložena Delu in Slovenskim novicam.
    Ne zamudite posebne priloge Vuelta 2025, ki bo 14. avgusta priložena Delu in Slovenskim novicam.
    Slovenske barve bo zastopal Domen Novak, ki bo v Pogačarjevi ekipi (UAE Team Emirates XRG) pomagal Portugalcu Joau Almeidi, da bi se vmešal v boj za zmago. Od štarta v Torinu 23. avgusta bo posebna pozornost namenjena prvemu favoritu Dancu Jonasu Vingegaardu (Visma-Lease a Bike), ki je moral letos v Parizu spet čestitati šampionu Pogačarju. Sveže rane bo poskušal zaceliti z uspehom na cilju Vuelte v Madridu 14. septembra po 3151 prevoženem kilometru.

    V 21 ravninskih, razgibanih, hribovitih in predvsem brutalnih gorskih etapah, ki bodo prava poslastica za hribolazce, zagotovo ne bo manjkalo vznemirljivih dogodkov. V širši krog favoritov za končno zmago v skupni razvrstitvi ob omenjenih asih bržčas sodijo še Danec Mads Pedersen (Lidl-Trek), Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), Španec Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG), Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) in še kdo.

    Jubilejna 80. Vuelta a España bo torej tudi brez Pogačarja in Rogliča, ki sta zadnja leta obnorela kolesarski svet, pravi magnet za ljubitelje vrtenja pedal. V vsakem primeru pa novi zmagovalec ne bo zasenčil statusa izjemnega zasavskega orla, ki ima kot štirikratni šampion v rdečem posebno mesto tudi v srcih španskih navijačev.

    Ne zamudite posebne priloge Vuelta 2025, ki bo 14. avgusta priložena Delu in Slovenskim novicam, ter se pripravite na vse vrhunce letošnje španske pentlje!

    Primož Roglič Tadej Pogačar Vuelta 2025 Vuelta kolesarstvo

