Kdo bo nasledil kralja Vuelte Primoža Rogliča?

V Španiji se obeta nov kolesarski spektakel na tretji od največjih tritedenskih dirk. Na španski pentlji, ki se bo začela v Italiji, gostovala pa bo še v Franciji in Andori, ne bosta nastopila prvi kolesar sveta in zmagovalec francoskega Toura Tadej Pogačar in Primož Roglič, s štirimi zmagami rekorder preizkušnje v sončni deželi pršuta in flamenka, a zato izjemno zahtevna Vuelta 2025 ne bo nič manj zanimiva.

Slovenske barve bo zastopal Domen Novak, ki bo v Pogačarjevi ekipi (UAE Team Emirates XRG) pomagal Portugalcu Joau Almeidi, da bi se vmešal v boj za zmago. Od štarta v Torinu 23. avgusta bo posebna pozornost namenjena prvemu favoritu Dancu Jonasu Vingegaardu (Visma-Lease a Bike), ki je moral letos v Parizu spet čestitati šampionu Pogačarju. Sveže rane bo poskušal zaceliti z uspehom na cilju Vuelte v Madridu 14. septembra po 3151 prevoženem kilometru.

V 21 ravninskih, razgibanih, hribovitih in predvsem brutalnih gorskih etapah, ki bodo prava poslastica za hribolazce, zagotovo ne bo manjkalo vznemirljivih dogodkov. V širši krog favoritov za končno zmago v skupni razvrstitvi ob omenjenih asih bržčas sodijo še Danec Mads Pedersen (Lidl-Trek), Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), Španec Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG), Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) in še kdo.

Jubilejna 80. Vuelta a España bo torej tudi brez Pogačarja in Rogliča, ki sta zadnja leta obnorela kolesarski svet, pravi magnet za ljubitelje vrtenja pedal. V vsakem primeru pa novi zmagovalec ne bo zasenčil statusa izjemnega zasavskega orla, ki ima kot štirikratni šampion v rdečem posebno mesto tudi v srcih španskih navijačev.