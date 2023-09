Nov kolesarski presežek: Ravbar evropski prvak, Eržen bronast

Slovenska mladinska reprezentanca je bila na kolesarskem evropskem prvenstvu glavni adut odprave za viden uspeh, bili so v širšem krogu kandidatov za odličja. Selektor Nace Korošec je letos z načrtnim delom z ekipo naredil korak naprej, že spomladi so odlično dirkali na enodnevnih dirkah v Belgiji in se povezali v pravo ekipo.

Evropsko prvenstvo je ponujalo še eno priložnost, da pridejo do tako željene kolajne, izšlo pa se je še bolje od pričakovanj. Na kratkem, a strmem zaključnem vzponu Col du VAM, je Anže Ravbar uspel narediti razliko in v cilj je prišel z dvema sekundama prednosti pred zasledovalci za zaslužen naslov evropskega prvaka!

Belo-modra majica je velik uspeh, dopolnil ga je še Žak Eržen, ki je med zasledovalci zasedel drugo mesto in osvojil bron. Prvič se je zgodilo, da je Slovenija na isti dirki osvojila dve odličji. S tem je selekcija še nadgradila 9. mesto Eržena s svetovnega prvenstva v Glasgowu.

Zlata in bronasta kolajna sta priznanje za dobro delo tudi za Adrio Mobil, tako Ravbar kot Eržen sta se (in se še) kalila v vrstah novomeškega kluba. Eržen je že dogovorjen za prestop k Friuliju, razvojni ekipi Bahrain Victoriousa, v majici evropskega prvaka bo velikim klubom mnogo bolj zanimiv tudi Ravbar.