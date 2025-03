Primož Roglič zaradi bonusov ob skupno vodstvo

Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe) je zaradi bonifikacij izgubil vodstvo v skupnem seštevku kolesarske dirke po Kataloniji, a je z bočnim vetrom zaznamovano ravninsko peto etapo od Paulsa do Amposte varno končal v času zmagovalca. Največ moči v šprintu manjše skupine je imel Britanec Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike).

Etapa do Amposte je v zadnji tretjini ponujala priložnost za napade v bočnem vetru. Tako se je glavnina začela trgati okoli 25 km pred ciljem, v ospredju pa je bil varno tudi Roglič z nekaj ekipnimi kolegi ter drugimi kandidati za skupno zmago.

Ciljno črto je skupina nekaj več kot 30 kolesarjev v ospredju prečkala 40 sekund pred zasledovalci, največ moči v šprintu pa je imel 19-letni Brennan, zmagovalec že prve etape na tej dirki.

Za 19-letnika je to v prvi poklicni sezoni tretja zmaga v karieri, potem ko je pred katalonsko pentljo slavil še pred osmimi dnevi na VN Denaina v Franciji.

Drugo mesto je v šprintu zasedel Nizozemec Tibor del Grosso (Alpecin-Deceuninck), tretje pa Čeh Pavel Bittner (Picnic PostNL). Roglič je ciljno črto prečkal kot 14.

V tesnem boju za skupno zmago sta imela pred petkovim dnem enak čas Roglič in španski as Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG), ki sta na obeh dosedanjih etapah z ciljnim vzponom končala na prvih mestih. Tokrat je bonifikacijsko sekundo na vmesnem šprintu 15 km pred koncem vzel Španec in znova oblekel majico vodilnega.

V seštevku ima tako sekundo naskoka pred Rogličem, tretji pa je Španec Enric Mas (Movistar) z zaostankom 21 sekund.

Na dirki nastopajo še trije Slovenci, a niso v ospredju skupnega seštevka. Jan Tratnik je v službi kapetana Rogliča, Domen Novak skrbi za Ayusa, Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) pa je iskal priložnosti v ravninskih etapah, ki jih do konca zdaj ne bo več. V četrtek je odstopil Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), potem ko zaradi bakterijske okužbe na stopalu ni začel četrte etape.

V soboto bo na sporedu zahtevna etapa od Berge do Queralta (159 km) s ciljnim vzponom. V nedeljo bo za konec sedemdnevne preizkušnje na spored še kratka, a eksplozivna etapa v Barceloni s številnim prečkanjem slovitega klanca na Montjuic.