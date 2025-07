Dirkališčno kolesarstvo v Sloveniji vse bolj mamljivo

Na Portualskem je končano evropsko prvenstvo v dirkališčnem kolesarstvu za mlajše člane. Slovenska reprezentanca je največ upov polagala v bivšega svetovnega prvaka med mladinci Žaka Eržena in Nejca Peterlina, ki sta v disciplini madison dosegla odlično peto mesto. Peterlin je uspeh dopolnil s petim mestom v dirki na točke. Eržen, sicer cestni kolesar pri profesionalni ekipi Bahrain Victorious, je nekoliko razočaral v disciplini omnium, kjer je bil osmi.

A dirkališčno kolesarstvo je veliko bolj zapleteno, kot izgleda na prvi pogled. Imamo veliko disciplin, vsaka pa ima zelo specifična pravila. Na njih zmagujejo različni kolesarji, vedno bolje pa gre tudi Slovencem. Glavni krivec za to je verjetno velodrom v Češči vasi, ki kolesarjem nudi izvrstne pogoje za trening. Na olimpijskih igrah so organizatorji v moški konkurenci na velodromu podelili kar šest setov medalj. Najdaljšo tradicjo imata disciplini sprint in ekipno zasledovanje. Sprint je verjetno najbolj taktična dirka, saj vključuje le dva kolesarja, ki pred zaključnim pospeškom želita eden drugega spraviti v slabši položaj. Sam sprint traja okrog 200 metrov, kolesar pa mora biti predvsem zelo eksploziven.

Na velodromu v Češči vasi so v preteklosti trenirali tudi Italijani, med njimi slovita Jonathan Milan in Elia Viviani. FOTO: Podjetje Duol/Vid Ponikvar

Ekipni sprint je prav tako disciplina, ki od kolesarjev terja predvsem eksplozivost. V ekipi so trije kolesarji, ki prevozijo tri kroge na velodromu, vsak krog (en je dolg 250 metrov) pa je na čelu drug kolesar. Čas se ustavi, ko ciljno črto prečka zadnji kolesar. V izločilnih bojih med seboj tekmujeta dve ekipi, ki startata na nasprotnih straneh dirkališča. Ekipe se pomerijo tudi v zasledovanju, ki je praktično zgolj podaljšana verzija sprinta. Ekipe štirih kolesarjev dirkajo na razdalji 4.000 metrov, oziroma 16 krogov. Tudi tukaj dve ekipi začneta na nasprotnih straneh dirkališča, zmage pa se veseli tista četverica, ki doseže boljši čas ali ulovi drugo četverico. V cilju se čas ustavi, ko črto prečka tretji kolesar, četrti pa lahko vmes odstopi. Svetovni rekord 3:40:730 trenutno drži Avstralija, kjer je bil član ekipe tudi Sam Welsford, odlični sprinter Red Bull Bore Hansgrohe.

Vsi smo verjetno že zasledili disciplino keirin, saj tam nastanejo znani posnetki, ko kolesarji sledijo držalcu ritma na električnem kolesu. Šest tekmovalcev sprva tri kroge prevozi za njim, sledijo trije krogi dirkanja. V nadaljevanje napredujejo najboljši trije, sistem pa je zelo zapleten, saj se število kolesarjev, ki se uvrstijo naprej, med četrfinalom in finalom razlikuje.

V Češči vasi domujejo tudi dvoranski teki. FOTO: Matej Družnik/Delo

Madison je tekma, v kateri tekmujejo dvojice. Peterlin in Eržen sta prav v njej dosegla najboljši slovenski rezultat na prvenstvu, gre pa za dirko, v kateri tekmuje 16 dvojic, ki se borijo za točke. Te se podeljujejo na vmesnih sprintih, kolesar pa jih osvoji tudi, če skupino prehiti za en krog. Kolesarja se zamenjata tako, da tisti, ki končuje, z roko naprej porine svojega ekipnega kolega, dirka pa je dolga več kot 200 krogov.

Omnium je še zadnja olimpijska disciplina dirkališčnega kolesarstva. Sestavljena je iz štirik atraktivnih dirk, ki nam na koncu dajo najkompletnejšega zmagovalca. Najprej se fantje in dekleta pomerijo v dirki na končni cilj, dolgi 40 krogov. Leta 2022 je mladinski svetovni prvak v scratchu, kot dirko še imenujemo, postal Žak Eržen. Sledi tempo dirka, na kateri se po petih ogrevalnih vsak krog podeli točko za najboljšega na sprintu. Če kolesar po napadu ujame največjo skupino, prejme 20 točk.

Izkušeni Eduard Žalar je eden najhitrejših Slovencev zadnjih let. FOTO: Uroš Podlogar

Tretja disciplina omniuma je dirka na izpadanje, v kateri dirko vsaka dva kroga zapusti tisti, ki je bil ob prečkanju črte zadnji. Končni rezultat odloči dirka na točke, ki je še najpomembnejša med vsemi, saj prinese največ točk v seštevek omniuma. Dolga je 100 krogov, na vsakih deset pa je na sporedu sprint, kjer točke osvoji najboljših pet kolesarjev. Zadnji sprint ponuja dvojno število točk, prav tako pa jih 20 osvoji tisti, ki skupino prehiti za krog.

Slovenija ima odlične pogoje za trening. Velodrom v Češči vasi je vrhunski, tja na treninge prihajajo tudi najboljši kolesarji iz tujih držav. Na dirkališču tako počasi napredujejo tudi Slovenci, saj klubi mlade pogosto tja pošljejo na trening. To se je v zadnjih letih izkazalo za odlično potezo, saj so Žak Eržen, Nejc Peterin in Vid Murn v mlajših kategorijah dosegali izjemne rezultate. V sprintu je ledino oral Eduard Žalar, ki v Sloveniji sedaj skrbi tudi za promocijo dirkališčnega kolesarstva.