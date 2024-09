Matej Mohorič ob ogledu proge v Gironi grdo padel

V letošnji sezoni Mateju Mohoriču nič ne gre po načrtih. Spomladansko sezono mu je pokvaril padec in zaradi vnete rane daljše okrevanje od pričakovanj, na dirki po Franciji ga je ustavila bolezen, v jesenskem delu bo očitno znova vmes posegel padec. Ravno ko je na dirkah po Poljski in Renewi Touru Mohorič pokazal dvig forme, je v Gironi grdo padel.

Mohorič se namreč v Španiji v teh dneh mudi z delom ekipe Bahrain Victorious, tudi z Matevžem Govekarjem, s katerim bi morala dirkati na preizkušnji Sea Otter v Gironi, kjer bi Mohorič lahko zadnjič dirkal v dresu svetovnega prvaka na makadamu. Med ogledom proge pa je prišlo do grdega padca, iz Bahraina so sporočili, da je Mohorič utrpel poškodbe, a ne, kako resne so.

Matej Mohorič je na lanskem SP na makadamu slavil zmago pred Florianom Vermeerschem in Connorjem Swiftom. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Nosilec mavrične majice je že odšel domov, kjer bo skušal okrevati do prihodnjega konca tedna, ko naj bi bil del slovenske osmerice na cestnem svetovnem prvenstvu. Časa ni veliko, dirka bo na sporedu prihodnjo nedeljo, tudi zadnji stavek v zapisu Bahraina, da bo skušal okrevati do makadamskega SP, ki sledi teden dni po cestnem, pa za možnosti slovenske reprezentance v Zürichu ne pomeni nič dobrega.

Brez Mohoriča bi Slovenija ostala brez pomembnega aduta pri nadzorovanju poteka dirke v zaključnih krogih v Švici, zamenjavo pa bo moral selektor Uroš Murn poiskati v kontinentalnih vrstah, če bo Mohorič res primoran SP izpustiti.