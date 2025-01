Cedevita Olimpija ponovno v Litvo 16. januarja

Košarkarska tekma med Cedevito Olimpijo in Lietkabelisom Panevežysom, ki bi morala biti v Litvi 2. januarja, je prestavljena na četrtek, 16. januarja, so sporočili iz ljubljanske ekipe. Tekma 13. kola evropskega pokala bo ob 19.30 po lokalnem oziroma ob 18.30 po slovenskem času.

Ljubljanski košarkarji zaradi vremenskih težav niso mogli priti v Litvo na prvotni termin. Dva dni si se trudili, da bi prišli na tekmo, a zaradi megle niso mogli zapustiti Beograda tako 31. decembra kot tudi ne 1. januarja. Nato so se naslednji dan na pot odpravili v dveh skupinah. Ena je imela vmesno postajo na Dunaju, druga v Milanu.

Zaradi zamude letala iz Beograda so igralci skupaj s športnim direktorjem obstali na Dunaju, strokovni štab pa v Milanu. Slabe tri ure kasneje je odpoved tekme prišla tudi s strani vodstva evropskega pokala, ki je kot razlog navedlo slabo vreme, ki je privedlo do množičnih zamud in odpovedi letov.

Dva dneva pred tekmo v Litvi bo Cedevita Olimpije gostovala pri Hapoelu iz Jeruzalema, tekma bo odigrana v Areni Samokov v bolgarskem mestu Samokov, po tekmi z Lietkabelisom pa bo ekipa odpotovala v Dubaj, kjer bo v ligi ABA gostovala 19. januarja.