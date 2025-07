Cedevito Olimpijo je okrepil kanadski reprezentant

Cedevita Olimpija ima novega košarkaša. Thomas Kennedy, 24-letni in 206 centimetrov visoki Kanadčan, je podpisal enoletno pogodbo z ljubljanskim klubom. V Slovenijo se je preselil iz nemškega Telekom Bonna, kjer je bil lani tudi najučinkovitejši igralec v ligi prvakov. Z dobrimi igrami si je občasno prislužil tudi igranje za izredno močno kanadsko reprezentanco, Kennedy pa ima sicer tudi irski potni list.

»Po dveh dobrih sezonah v Bonnu, kjer sem začel svojo evropsko kariero, sem navdušen, da se selim v Ljubljano. O Cedeviti Olimpiji in tudi o Ljubljani sem slišal same dobre stvari. Prepričan sem, da bom lahko prispeval svoj delež in ekipi prinesel veliko energije, na katero bodo lahko navijači ponosni,« je povedal Kennedy, ki igra na položaju centra oziroma krilnega centra.

Do leta 2023 je igral na domačih tleh, kjer je blestel v kanadski ligi CEBL. V sezoni 2023/24 je v Ligi prvakov nastopil na dvanajstih tekmah in v povprečju na tekmah dosegal 9,9 točke ter 4,9 skoka. V nemškem prvenstvu je v minuli sezoni odigral 33 tekem, ter v povprečju prispeval 10,5 točke, 7,0 skoka in 1,8 asistence na tekmo.

Športni direktor Cedvite Olimpije Chechu Mulero je ob podpisu pogodbe dejal, da je Kennedy »igralec, ki je v zadnjih dveh letih v dresu Bonna pokazal velik napredek in dokazal, da je lahko izjemno koristen člen tako v obrambi kot v napadu. Gre za energičnega in atletsko močnega košarkarja, ki lahko igra na več položajih pod obročem, kar nam bo dalo dodatno širino v rotaciji. Verjamemo, da se bo hitro vključil v naš sistem dela in da bo pomemben del naše zgodbe v prihajajoči sezoni«.

Pred novo sezono so se okrepili tudi Novomeščani

Trojico novih košarkarjev je predstavila tudi Krka. Iz Črnogorskega Mornarja prihaja 210-centimetrski center Lovro Buljević, ki je v preteklosti že sodeloval s trenerjem Dejanom Jakaro, v minuli sezoni pa je v Ligi ABA v povprečju dosegal 11,2 točke in 6,3 skoka na tekmo.

Iz Heliosa prihaja Lovro Urbiha, mladi 206-centimetrski krilni center, ki je nase opozoril v ligi ABA 2 in v slovenski ligi: »Prihod v Novo mesto in igranje za Krko mi pomenita veliko, saj kaže, da klub verjame vame in moje delo. Dal bom vse od sebe, da bom ekipi pomagal s svojo energijo, željo in pristopom,« je povedal ob podpisu pogodbe.

Tretja pridobitev Dolenjcev je 26-letni Urban Oman, ki je zadnjo sezono odigral pri Triglavu, v preteklosti pa se je preizkusil tudi v islandski ligi. »V ekipo smo uspeli pripeljati atraktivnega košarkarja z dobrim metom, ki lahko igra na več igralnih pozicijah. Poleg tega dobro pozna sistem dela našega trenerja Dejana Jakare, kar mu bo olajšalo prilagajanje na novo sredino,« je ob predstavitvi povedal Jure Balažić, direktor KK Krka.