Celjanke do srebra v regionalni ligi

V Celju se je z zmago podgoriške Budućnosti končala 24. sezona ženske regionalne košarkarske lige WABA. Črnogorske prvakinje so s pred 1000-glavo množico v dvorani celjske gimnazije Center s 64:71 premagale ŽKK Cinkarna Celje.

Prvo ime prvakinj je bila Zorana Radonjić (21 točk, štiri podaje), v domači vrsti je 17 točk in osem skokov zbrala Leticia Soares. Celjanke so odigrale slabše od pričakovanj, iz 20 poizkusov za tri točke so zadele le štiri mete (Budućnost kar osem), izgubile so skok (28:37).

Svoje so dodali še nerazpoloženi sodniki, kar je bilo dovolj za veselje črnogorskih predstavnic. Budućnost je osvojila 4. regionalni naslov, Celjanke ostajajo pri petih. Zadnje tri so osvojile v Podgorici, sinoči pa so jim Črnogorke vrnile.