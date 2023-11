Dallas v zadnji četrtini na krilih Dončića rešil uganko Charlotta

Na začetku letošnje sezone Dallas igra prepričljivo in zmaguje proti ekipam, ki so vsaj na papirju slabše od njih, edini poraz so doživeli proti favoriziranemu Denverju. Tokrat so se pomerili s Charlottom, proti kateremu so lani trikrat izgubili, v noči na ponedeljek pa zmagali s 124:118 po preobratu v zadnji četrtini, ki ga je zrežiral Luka Dončić.

V prvem polčasu se je Dončić, enako kot preostali soigralci v Dallasu, preveč zanašal na met za tri, ki pa mu ni stekel (1/9). Charlotte je zbežal na +15 (45:60) ob polčasu, v drugem delu pa so se Mavericksi počasi začeli bližati. V zadnji četrtini je Dončić dosegel 10 točk, bolj kot njegovi koši pa so navduševale podaje, s katerimi je razigraval soigralce.

Prispevek Kyrieja Irvinga je najbolj viden pri tem, da Dončiću v napadu v ključnih trenutkih ni treba vsega bremena prevzeti na svoja ramena. FOTO: Jerome Miron/USA Today

Dallas je uspel odbiti nalet Charlotta na krilih LaMela Balla, ki je samo v zadnjih 12 minutah igre dosegel 23 točk (skupno 30), a sta mu odgovorila Dončić in Grant Williams, ki je v zadnji četrtini zadel tri pomembne trojke. Skupno je dosegel 18 točk, enako kot Kyrie Irving (10 podaj), spet je dobro igral tudi novinec pod obročem Dereck Lively II, ki je dosegel dvojnega dvojčka s 15 točkami in 10 skoki.

Clifford: Dončić nas je uničil

Po tekmi je trener Charlotta Steve Clifford priznal, da za Dončića nikakor niso našli odgovora: »Poskušali smo vse, zamenjal sem igralce, ki so pokrivali Dončića, štiri ali pet taktičnih različic v obrambi smo poskusili, a nas je kljub temu uničil. Imel je devet asistenc, v resnici pa se je vsak napad odvijal preko njega, kreiral je celo igro v napadu. Nikakor ga nismo mogli ustaviti.«

Dallas naslednji obračun čaka že v noči na torek, gostovali bodo v Orlandu, ki je pri vrhu vzhodne konference s štirimi zmagami po šestih tekmah.

Liga NBA, izidi:

Detroit Pistons - Phoenix Suns 106:120

Cunningham 26, Sasser 22; Durant 41, Gordon 21.

San Antonio Spurs - Toronto Raptors 116:123

Johnson 26, Collins 21; Barnes 30, Schroder 24.

Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors 115:104

Mitchell 31, Garland 24; Curry 28, Green 18.

Dallas Mavericks - Charlotte Hornets 124:118

Dončić 23, Irving in Williams 18; Ball 30, Hayward in Washingon 20.

Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies 100:112

Grant 27, Sharpe in Brogdon 18; Bane 30, Jackson Jr. 27.