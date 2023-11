Luka Dončić metal mimo, toda soborci so mu ščitili hrbet

V nadaljevanju preberite:

Ob začetku 78. sezone lige NBA se je Luka Dončić vpisal v zgodovino kot prvi, ki je bil v vseh treh prvih nastopih najboljši strelec, skakalec in podajalec svojega moštva. V četrtem poskusu mu je spodletelo, toda ko je zapuščal igrišče, ni mogel skriti širokega nasmeha. Košarkarji Dallasa so ugnali Chicago s 114:105 in prvič po letu 2004 vstopili v prvenstvo z izkupičkom 4:0, s kakršnim se lahko trenutno pohvali zgolj še Boston. Obe moštvi sta edini neporaženi v elitni ligi.

V minulih mesecih so košarkarski analitiki na dolgo in široko razpravljali o odvisnosti Dallasa od svojih glavnih zvezdnikov ter se spraševali, ali lahko uspešno sobivata na parketu. Zdaj so dobili gradivo za nadaljnje teorije, zakaj? Dončić je po treh fantastičnih predstavah igral podpovprečno glede na svoje visoke standarde, kaj ga je vendarle navdajalo z zadovoljstvom? Koliko znaša Dallasov rekordni niz zmag ob začetku prvenstva? Kaj po novem zahteva Jason Kidd od Ljubljančana in kakšne so posledice? Kaj bo najtežji možni izziv za Dallas po nizu 4:0?