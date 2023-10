Harden bo Philadelphio zamenjal za Los Angeles

Saga Jamesa Hardna se je vlekla od začetka poletja, zdaj pa je dobila epilog. Pri Philadelphii so prižgali zeleno luč za prestop Hardna v Los Angeles k ekipi Clippers, v nasprotno smer pa potujejo Marcus Morris, Nicholas Batum, Robert Covington, KJ Martin, nabor v prvem krogu izbora leta 2028, še en nabor prvega kroga od tretje ekipe, izbor v drugem krogu nabora in eno pravico do zamenjave izborov v prvem krogu nabora.

V nasprotno smer ob 34-letnem Hardnu potujeta še PJ Tucker in Filip Petrušev. Los Angeles Clippers so si na vsak način želeli zadržati Terranca Manna v svojih vrstah in to jim je zdaj uspelo, nekoliko so skrajšali svojo klop, a je imela večina omenjenih veteranov že v lanski sezoni minimalno vlogo. Na drugi strani je Philadelphia povečala število igralcev v rotaciji, a izgubila zvezdnika, s čimer aktualni MVP lige Joel Embiid gotovo ne bo zadovoljen. Bo pa zdaj več minut pripadlo Tyresu Maxeyju, ki je na začetku sezone igral odlično.

Harden je 10-kratni udeleženec tekme zvezd in tudi nekdanji MVP lige NBA. FOTO: Bill Streicher/Reuters

Harden je bil v sporu z vodstvom ekipe od začetka poletja, ko mu niso ponudili podaljšanja pogodbe, čeprav Harden trdi, do so mu novo dolgoročno pogodbo obljubili, ko je iz Brooklyna prišel v mesto bratske ljubezni. Na PR turneji na Kitajskem je menedžerja ekipe Daryla Moreya označil celo za lažnivca, na začetku aktualne sezone pa Harden ni treniral in igral za Philadelphio.

Saga je končana, Clippers gredo z veteranskim jedrom Kawhija Leonarda, Paula Georga, Russa Westbrooka in Hardna zdaj odkrito v boj za naslov prvakov, a je vprašanje, kdo od naštete četverice bo sploh še zdrav, ko se bo spomladi začela končnica.